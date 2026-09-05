Bandeira do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

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João Alexandre Borges
Rio - O Fluminense anunciou, neste sábado (5), um acordo de patrocínio com a Maga Seguros. A marca da empresa fica estampada na parte frontal dos shorts do time de futebol profissional.
A Maga Seguros é uma empresa que atua no segmento de seguros com soluções para auto, vida e residencial. A parceria com o Tricolor é válida até o fim da temporada.
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A estreia da marca no uniforme acontece na partida contra o Vasco. As duas equipes medem forças neste sábado (5), no Maracanã, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão.