Bandeira do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC
Fluminense fecha acordo e anuncia nova patrocinadora
A marca fica estampada na parte frontal dos shorts do time de futebol profissional; parceria é válida até o fim desta temporada
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Fluminense sofre três desfalques antes de duelo com o Vasco
O meio-campista Hércules e os zagueiros Thiago Silva e Jemmes estão de fora do clássico contra o rival de São Cristóvão neste sábado (5)
Fluminense inscreve joia da África do Sul na Libertadores; veja lista
Relação para as quartas de final do torneio sul-americano, diante do Platense, tem saída de volante e a adição da jovem promessa
Confira o retrospecto de Marcão em clássicos pelo Fluminense
O treinador da equipe tricolor, que segue invicto neste ano, busca sua primeira vitória na carreira contra a equipe do Vasco
Rescisão de Luis Zubeldía com o Fluminense aparece no BID
O Tricolor confirmou a demissão do treinador argentino no dia 13 de agosto; desde então, Marcão assumiu o comando da equipe
Zagueiro paraguaio destaca chance no Fluminense: 'Um dos maiores'
Jogador, de 19 anos, já vinha treinando e foi adquirido pelo Tricolor junto ao Sportivo Trinidense; jovem assinou até o fim de 2028
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