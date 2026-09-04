Zubeldía é ex-técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Rescisão de Luis Zubeldía com o Fluminense aparece no BID
O Tricolor confirmou a demissão do treinador argentino no dia 13 de agosto; desde então, Marcão assumiu o comando da equipe
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Zagueiro paraguaio destaca chance no Fluminense: 'Um dos maiores'
Jogador, de 19 anos, já vinha treinando e foi adquirido pelo Tricolor junto ao Sportivo Trinidense; jovem assinou até o fim de 2028
Saiba o histórico do árbitro que vai apitar Fluminense x Platense
Tricolor está invicto com o juiz uruguaio Andrés Matonte, que será o responsável pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores
Hulk sonha conquistar a Libertadores pelo Fluminense: ‘É uma obsessão’
Atacante destacou a importância do apoio da torcida para tentar buscar o troféu; adversário nas quartas de final será o Platense (ARG)
Em reunião da arbitragem, Flu protesta por pênalti marcado em Viveros
Lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo do jogo contra o Athletico-PR; o próprio atacante foi para a cobrança e deixou tudo igual
Fluminense pode ter retorno de Freytes no clássico contra o Vasco
Zagueiro se recuperou de um edema ósseo no tornozelo direito, sofrido no dia 29 de julho, e deve ser relacionado para o próximo jogo
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