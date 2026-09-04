Zubeldía é ex-técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

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João Alexandre Borges
Rio - O vínculo de Luis Zubeldía com o Fluminense chegou ao fim oficialmente. Na tarde desta sexta-feira (4), a rescisão de contrato do técnico com o Tricolor foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
O clube anunciou a demissão do treinador no dia 13 de agosto, e o auxiliar permanente Marcão assumiu o comando do time. Posteriormente, o Flu o confirmou como técnico para o restante da temporada.
Rescisão de Zubeldía com o Fluminense no BID - Reprodução / CBF
Rescisão de Zubeldía com o Fluminense no BIDReprodução / CBF
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Zubeldía chegou ao clube em setembro de 2025 para substituir Renato Gaúcho. Sob seu comando, o time disputou 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.
Ele não resistiu à sequência de oito jogos oficiais sem vitória na temporada. O argentino comandou o Fluminense pela última vez no dia 11 de agosto, no empate sem gols com o Independiente Rivadavia, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.
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Zubeldía é ex-técnico do Fluminense
Rescisão de Zubeldía com o Fluminense no BID