Hulk em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense
“Quem já ganhou em 2023 escreveria ainda mais o nome na história do clube. Para quem não ganhou ainda, que é o meu caso, é mais que especial ser campeão. É um desejo, um sonho, uma obsessão”, disse o jogador, em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.
“O apoio da torcida é fundamental, principalmente em jogos decisivos. Espero que possamos realizar esse sonho, que é de todos nós”, completou.
A partida de ida contra o time argentino está marcada para terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Rio de Janeiro. Já o duelo de volta acontecerá no dia 15, no mesmo horário, em Buenos Aires. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
Antes de focar na Libertadores, o Fluminense enfrentará o Vasco neste sábado (5). A bola vai rolar às 21h, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor soma 42 pontos e ocupa a quarta posição na tabela.
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