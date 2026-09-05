Rio - O Fluminense trouxe uma novidade na lista de inscritos para as quartas de final da Libertadores. De olho nos duelos contra o Platense, da Argentina, o Tricolor incluiu uma promessa sul-africana de apenas 18 anos na relação. Trata-se de Kgomotso Madiba, atacante do time sub-20, contratado no começo do ano.
A ideia inicial do Tricolor das Laranjeiras era não fazer nenhuma alteração para esta fase. No entanto, o clube decidiu dar uma chance à joia, que vem se destacando sob comando de Fred no time sub-20. Até agora, o atleta de 18 anos tem dois gols em três partidas no Carioca da categoria.
Natural de Pretória, na África do Sul, Kgomotso Madiba chegou ao Fluminense em janeiro. O jogador chamou atenção da equipe ao participar da conquista da Copa Africana de Nações sub-20 de 2025, aos 17 anos, com a seleção sul-africana.
Atacantes 7. Hulk 9. John Kennedy 14. Germán Cano 15. Matheus Reis 17. Agustín Canobbio 19. Rodrigo Castillo 28. Riquelme Felipe 31. Kaio Borges 34. Wesley Natã 36. Vagno 38. Isack Gabriel 39. Keven Samuel 42. João Silverio 43. Richard Wendel 45. Naarã Lucas 49. Enzo Munerato 90. Kevin Serna 91. Madiba
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci
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