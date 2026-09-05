Kgomotso Madiba assinou com o Tricolor em janeiro deste ano - Divulgação / Fluminense

Kgomotso Madiba assinou com o Tricolor em janeiro deste anoDivulgação / Fluminense

Publicado 05/09/2026 13:20

Rio - O Fluminense trouxe uma novidade na lista de inscritos para as quartas de final da Libertadores. De olho nos duelos contra o Platense, da Argentina, o Tricolor incluiu uma promessa sul-africana de apenas 18 anos na relação. Trata-se de Kgomotso Madiba, atacante do time sub-20, contratado no começo do ano.

A ideia inicial do Tricolor das Laranjeiras era não fazer nenhuma alteração para esta fase. No entanto, o clube decidiu dar uma chance à joia, que vem se destacando sob comando de Fred no time sub-20. Até agora, o atleta de 18 anos tem dois gols em três partidas no Carioca da categoria.

Natural de Pretória, na África do Sul, Kgomotso Madiba chegou ao Fluminense em janeiro. O jogador chamou atenção da equipe ao participar da conquista da Copa Africana de Nações sub-20 de 2025, aos 17 anos, com a seleção sul-africana.

Veja a lista de inscritos do Fluminense

Goleiros

1. Fábio

24. Zafir Morais

27. Marcelo Pitaluga

50. Gustavo Félix

98. Vitor Eudes



Defensores

2. Samuel Xavier

3. Thiago Silva

4. Ignácio

6. René Rodrigues

13. Guilherme Arana

21. Igor Rabello

22. Juan Freytes

23. Guga

33. Gorgulho

44. Jemmes

29. Julián Millan

46. Julio Fidélis



Meio-campistas

5. Facundo Bernal

8. Martinelli

10. Ganso

11. Savarino

16. Nonato

25. Alisson

30. Soteldo

32. Lucho Acosta

35. Hércules

37. Breno Britez

40. Andrey Oliveira

47. Paulo Guilherme

48. Peter

51. Ruan Sales

94. Otávio



Atacantes

7. Hulk

9. John Kennedy

14. Germán Cano

15. Matheus Reis

17. Agustín Canobbio

19. Rodrigo Castillo

28. Riquelme Felipe

31. Kaio Borges

34. Wesley Natã

36. Vagno

38. Isack Gabriel

39. Keven Samuel

42. João Silverio

43. Richard Wendel

45. Naarã Lucas

49. Enzo Munerato

90. Kevin Serna

91. Madiba

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci