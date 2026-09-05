Kgomotso Madiba assinou com o Tricolor em janeiro deste anoDivulgação / Fluminense

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João Vitor Cravo
Rio - O Fluminense trouxe uma novidade na lista de inscritos para as quartas de final da Libertadores. De olho nos duelos contra o Platense, da Argentina, o Tricolor incluiu uma promessa sul-africana de apenas 18 anos na relação. Trata-se de Kgomotso Madiba, atacante do time sub-20, contratado no começo do ano.
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Madiba foi inscrito no lugar do volante Davi Melo, filho de Felipe Melo, que foi emprestado ao Central Español, do Uruguai. Esta foi a única mudança das três permitidas pela Conmebol na lista. O meio-campista Facundo Bernal, mesmo vendido ao Real Betis, seguiu na relação.
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A ideia inicial do Tricolor das Laranjeiras era não fazer nenhuma alteração para esta fase. No entanto, o clube decidiu dar uma chance à joia, que vem se destacando sob comando de Fred no time sub-20. Até agora, o atleta de 18 anos tem dois gols em três partidas no Carioca da categoria.
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Natural de Pretória, na África do Sul, Kgomotso Madiba chegou ao Fluminense em janeiro. O jogador chamou atenção da equipe ao participar da conquista da Copa Africana de Nações sub-20 de 2025, aos 17 anos, com a seleção sul-africana.

Veja a lista de inscritos do Fluminense

Goleiros
1. Fábio
24. Zafir Morais
27. Marcelo Pitaluga
50. Gustavo Félix
98. Vitor Eudes

Defensores
2. Samuel Xavier
3. Thiago Silva
4. Ignácio
6. René Rodrigues
13. Guilherme Arana
21. Igor Rabello
22. Juan Freytes
23. Guga
33. Gorgulho
44. Jemmes
29. Julián Millan
46. Julio Fidélis

Meio-campistas
5. Facundo Bernal
8. Martinelli
10. Ganso
11. Savarino
16. Nonato
25. Alisson
30. Soteldo
32. Lucho Acosta
35. Hércules
37. Breno Britez
40. Andrey Oliveira
47. Paulo Guilherme
48. Peter
51. Ruan Sales
94. Otávio

Atacantes
7. Hulk
9. John Kennedy
14. Germán Cano
15. Matheus Reis
17. Agustín Canobbio
19. Rodrigo Castillo
28. Riquelme Felipe
31. Kaio Borges
34. Wesley Natã
36. Vagno
38. Isack Gabriel
39. Keven Samuel
42. João Silverio
43. Richard Wendel
45. Naarã Lucas
49. Enzo Munerato
90. Kevin Serna
91. Madiba
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci