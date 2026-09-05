Hércules em ação pelo Fluminense diante do Remo, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Hércules em ação pelo Fluminense diante do Remo, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 05/09/2026 14:59





O clube informou que Hércules sentiu dores no joelho esquerdo, e Jemmes sentiu um problema muscular na coxa direita. Além deles, Thiago Silva também ficou de fora dos relacionados, visando preservá-lo para a partida da Libertadores contra o Platense.

Rio - O volante Hércules e os zagueiros Thiago Silva não foram relacionados e estão fora do clássico entre Fluminense e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será no Maracanã, às 21h (de Brasília).O clube informou que Hércules sentiu dores no joelho esquerdo, e Jemmes sentiu um problema muscular na coxa direita. Além deles, Thiago Silva também ficou de fora dos relacionados, visando preservá-lo para a partida da Libertadores contra o Platense.

A expectativa é de que o Fluminense utilize força máxima no clássico contra o Vasco, mesmo que tenha apenas três dias de descanso para a partida de ida das quartas de final da Libertadores. A comissão técnica acredita que, por ambas as partidas serem em casa, o elenco não terá grandes problemas com desgastes físicos.

Nossos relacionados para esta noite de Maraca! pic.twitter.com/42hhtI4VJI — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 5, 2026

Confira abaixo os relacionados:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes



Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Julio Fidelis, Millán e Renê



Meio-campistas: Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio, PH Ganso e Ruan Sales



Atacantes: Canobbio, Castillo, Germán Cano, Hulk, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo

Ocupando a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos, o Fluminense enxerga o jogo com extrema importância. Bahia e Cruzeiro são o quinto e o sexto colocados, com 40 e 39 pontos, apenas uma vitória de distância da equipe carioca.

A partida será o último duelo do clube antes de encarar o Platense pelas quartas de final da Copa Libertadores. O jogo será terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã.