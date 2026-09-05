Hulk em ação durante o jogo entre Fluminense e VascoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Hulk critica árbitro de Flu x Vasco: 'Ele dá uma peitada no Canobbio'
Atacante do Tricolor também reclamou de falta de critério da arbitragem; ele concedeu entrevista durante o intervalo do clássico
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