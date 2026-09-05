Hulk em ação durante o jogo entre Fluminense e Vasco - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hulk em ação durante o jogo entre Fluminense e VascoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 05/09/2026 23:25

Rio - Hulk ficou na bronca com Davi de Oliveira Lacerda, que apitou a vitória do Fluminense sobre o Vasco por 1 a 0 no Maracanã, neste sábado (5). Em entrevista ao 'SporTV' durante o intervalo, o atacante afirmou que o árbitro deu uma peitada em Canobbio e também reclamou da falta de critério da arbitragem.

"Um jogo desse tamanho, um dos maiores clássicos do Brasil, não pode contar com um árbitro que não tem personalidade. Não existe isso. Se você pegar o lance ali que o Canobbio está disputando a bola, acho que com o Paulo Henrique, ele dá uma peitada no Canobbio, eu nunca vi isso no futebol no mundo. O árbitro peitar o jogador"

"Falei para ele: 'Davi, você está errado, não pode peitar o jogador'. Ele falou que só ficou na frente do jogador. Não existe isso. O que a gente cobra é só critério. Se tiver critério não tem reclamação, só que não tem critério. Não tem critério. Porque tem lance para dar o segundo amarelo e ele não dá, se o jogador não tem amarelo ele dá o primeiro. Ele tem que ter critério".

O primeiro tempo terminou sem gols, mas foi quente, com algumas confusões. Na etapa complementar, Lucho Acosta apareceu para anotar o único gol do jogo.