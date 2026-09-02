Dênis Júnior sonha com novo acesso com a Ferroviária - Vinicius Silva / Ferroviária

Dênis Júnior sonha com novo acesso com a FerroviáriaVinicius Silva / Ferroviária

Publicado 02/09/2026 19:00 | Atualizado 02/09/2026 20:33

Rio - A Ferroviária encerrou a primeira fase da Série C entre os três primeiros colocados e chega à etapa decisiva da competição respaldada por um dos principais pontos fortes apresentados ao longo da campanha: a consistência defensiva. Com apenas 15 gols sofridos, a Locomotiva tem a melhor defesa do torneio e sonha com o novo acesso à segunda divisão. Pilar do time, o goleiro Dênis Júnior projetou a fase decisiva.

"É muito importante terminar entre os primeiros colocados, principalmente porque nos dá a possibilidade de decidir o último jogo dentro da nossa casa, ao lado da nossa torcida. Sabemos da força que temos jogando em casa e o quanto o apoio dos nossos torcedores pode fazer a diferença em um momento tão decisivo. Por isso, vamos trabalhar muito para buscar essa vantagem e chegar à fase decisiva da competição", disse.

O goleiro, de 28 anos, foi titular em 18 dos 19 compromissos da Ferroviária na primeira fase e se consolidou como um dos protagonistas da equipe. Após ser decisivo no acesso da Locomotiva à elite do Campeonato Paulista, Dênis Júnior sonha agora com o segundo acesso consecutivo: desta vez, para a Série B do Brasileiro. O jogador vê o atual momento como um dos mais importantes de sua carreira.

"Sem dúvidas, é um dos momentos mais importantes da minha carreira e fico muito feliz com a evolução que venho tendo ao longo da temporada. Tenho trabalhado bastante no dia a dia, buscando melhorar e contribuir cada vez mais com a equipe. Acho que estou vivendo uma boa fase, mas sei que ainda tenho muito para evoluir. O mais importante é manter os pés no chão e continuar trabalhando", afirmou.

A regularidade apresentada durante a temporada e o protagonismo em partidas decisivas refletem o processo de evolução construído diariamente. A experiência adquirida ao longo da temporada também será colocada à prova na nova etapa da competição. Com seis jogos que podem definir o acesso à Série B pela frente, Dênis destaca que a equipe precisa encarar a segunda fase como um novo campeonato.

"Agora começa uma nova competição. Precisamos deixar para trás tudo o que conquistamos até aqui e entender que será necessário fazer ainda mais nessa próxima fase (...) Sabemos que serão jogos muito difíceis e que cada detalhe pode fazer a diferença. Precisamos entrar ainda mais concentrados, competitivos e com muita entrega dentro de campo", finalizou.

Na segunda fase da Série C, a Ferroviária vai enfrentar Inter de Limeira, Paysandu e Brusque. O primeiro confronto desta segunda fase já acontece no próximo sábado (5), quando a Locomotiva visita a Inter de Limeira, às 17h (de Brasília), no Estádio Major Levy Sobrinho.