Patch especial marcará estreias na Liga dos Campeões 26/27 - Reprodução / UEFA

Patch especial marcará estreias na Liga dos Campeões 26/27Reprodução / UEFA

Publicado 02/09/2026 19:50

Rio - A Liga dos Campeões terá um novo elemento nos uniformes a partir da temporada 2026/27. Os jogadores que fizerem sua primeira partida na competição receberão uma identificação especial na manga, que depois será transformada em uma peça exclusiva para colecionadores.

A Uefa anunciou a iniciativa nesta quarta-feira (2). O projeto é fruto da parceria com a Topps, empresa responsável pela produção de cards.



O chamado Debut Patch será aplicado junto ao tradicional símbolo de estrelas da Liga dos Campeões. A marca acompanhará o atleta apenas durante sua estreia, sendo retirada da camisa ao fim da partida.



Depois de removido, o item será autenticado e encaminhado à Topps. A empresa utilizará o material original na fabricação de um card assinado pelo jogador, com apenas uma unidade produzida para cada estreante.



A regra vale para quem efetivamente entrar em campo. Portanto, atletas que começarem no banco e forem acionados durante o confronto também receberão a identificação.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Alexandre Borges.