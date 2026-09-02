Bruno Guimarães se juntou ao Arsenal com status de craque - Divulgação / Arsenal

Bruno Guimarães se juntou ao Arsenal com status de craqueDivulgação / Arsenal

Publicado 02/09/2026 17:34 | Atualizado 02/09/2026 17:34

Rio - A janela de transferências do futebol europeu fechou nesta terça-feira (1º). Entre as contratações, brasileiros movimentaram o mercado, craques da Copa do Mundo escolheram novos destinos e até um recorde foi quebrado. Por isso, O DIA separou os destaques do mercado da bola na Europa. Confira:

Brasileiros movimentaram o mercado

Bruno Guimarães, meio-campista da Seleção, trocou o Newcastle pelo Arsenal. Savinho e Andrey Santos também se transferiram dentro do futebol inglês. O primeiro saiu do Manchester City para o Tottenham. Já o ex-Vasco deixou o Chelsea para se juntar ao Manchester United.

Além disso, o centroavante Gabriel Jesus, ex-Arsenal, fechou com o Barcelona, enquanto o ex-Flamengo João Gomes deixou o Wolverhampton, que foi rebaixado para a segunda divisão inglesa, e agora é jogador do Aston Villa.

Gabriel Jesus chegou para substituir Robert Lewandowski no Barcelona Divulgação / Barcelona

Manchester City quebrou recorde

A transferência mais cara da janela aconteceu no último dia. O Manchester City desembolsou 125 milhões de libras (R$ 877 milhões) para contar com Enzo Fernández, destaque do Chelsea e da seleção argentina. Esta foi a compra mais cara da história do clube e da Premier League (empatada com Isak no Liverpool).

Enzo Fernández no Manchester City foi contratação mais cara da janela Divulgação / Manchester City

Destaques da Copa buscaram novos ares

Campeões do mundo com a Espanha, Rodri e Cucurella deixaram a Inglaterra para voltar ao país natal. O meio-campista foi para o Barcelona, enquanto o segundo reforçou o Real Madrid. Autor do gol do título da Copa, Ferran Torres deixou o Barça com destino ao PSG.

Revelações da Copa, Diomande e Bouaddi também concluíram transferências. O atacante marfinense jogará no Real Madrid. Já o meia marroquino será o substituto de Rodri no Manchester City.

Destaques da Inglaterra, o meia Morgan Rogers e o volante Elliot Anderson fizeram Chelsea e City quebrarem a banca por suas contratações. Barcola, ponta do PSG e da seleção francesa, também desembarcou na Inglaterra para fechar com o Liverpool.

Marc Cucurella foi contratado para assumir a lateral-esquerda do Real Madrid Divulgação / Real Madrid

Real e Barça investiram pesado

A dupla de "El Clasico" abriu os cofres nesta janela. O Real Madrid registrou seu maior gasto em transferências desde 2019. Foram 225 milhões de euros (R$ 1,331 bilhão), não só em Diomande e Cucurella, como também no holandês Dumfries, no português Bernardo Silva e no francês Konaté.

Além de Rodri e Gabriel Jesus, o Barcelona investiu alto no inglês Anthony Gordon. Para completar o esquadrão, a equipe trouxe o atacante alemão Adeyemi, o lateral português João Cancelo e o goleiro croata Livakovic, algoz do Brasil na Copa de 2022.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza