Enzo Fernández foi anunciado no Manchester City na última terça-feira (1)Divulgação / X @ManCity
Enzo Fernández celebra acerto com City e reencontro com Maresca
Jogador de 25 anos deixa o Chelsea após negociação recorde e reencontra o técnico Enzo Maresca, com quem trabalhou no futebol inglês
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Richarlison aceita proposta de clube, mas falta acordo com Tottenham
Atacante tem o desejo de jogar em outro lugar e vê as opções se reduzirem diante do fechamento das janelas de transferências nos países
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Tiger Woods admite culpa após acidente de carro nos EUA
Golfista norte-americano terá carteira suspensa por cinco anos; acordo retirou acusação mais grave envolvendo uso de substâncias
Filho de Robinho é anunciado por clube italiano
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