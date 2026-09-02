Enzo Fernández foi anunciado no Manchester City na última terça-feira (1) - Divulgação / X @ManCity

Enzo Fernández foi anunciado no Manchester City na última terça-feira (1)Divulgação / X @ManCity

Publicado 02/09/2026 16:35

Rio - Enzo Fernández não hesitou para aceitar a proposta do Manchester City, da Inglaterra. Em sua primeira entrevista como jogador dos Citizens, o volante argentino revelou que não teve dúvidas quando recebeu a proposta, que igualou o recorde britânico de 125 milhões de libras esterlinas (R$ 871 milhões).

"Para ser sincero, confiaram em mim desde o primeiro dia e me ligaram para dizer que queriam que eu viesse ao clube, então não hesitei nem por um segundo. É um clube que ganhou muito nos últimos anos. É um clube que está fazendo história no futebol e, para mim, é um desafio enorme", disse.

Um dos destaques do Chelsea, Enzo Fernández assinou com o Manchester City por cinco temporadas. O volante argentino elevou os investimentos do clube do norte da Inglaterra para mais de 450 milhões de libras (R$ 3,1 bilhões), um recorde para o Campeonato Inglês em uma única janela.

O jogador de 25 anos chega ao Etihad Stadium pelo mesmo valor que o Liverpool pagou ao Newcastle pela contratação do atacante sueco Alexander Isak no ano passado. Há alguns meses, o nome de Fernández havia sido especulado em uma possível transferência ao Real Madrid.

No City, ele vai compor a primeira linha de meio-campo com o inglês Elliot Anderson, que chegou em julho vindo do Nottingham Forest por 116 milhões de libras (R$ 809 milhões). Além disso, ele também vai reencontrar o técnico Enzo Maresca, que também estava no Chelsea e assumiu o lugar de Pep Guardiola.

"É um grande treinador, sinceramente. Aprendi muito com ele. Ele é parecido com o povo latino, muito apaixonado. É um prazer trabalhar com ele. Também sou grato, pois ele teve um papel fundamental para me trazer para cá. É um enorme prazer para mim trabalhar ao lado dele", concluiu.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza