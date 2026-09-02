Tiger Woods é considerado, por muitos, o maior nome da história do golfe - David Cannon / AFP

Tiger Woods é considerado, por muitos, o maior nome da história do golfeDavid Cannon / AFP

Publicado 02/09/2026 16:08





Ele terá sua carteira de motorista suspensa por cinco anos, segundo os termos de um acordo de culpabilidade que retirou a acusação mais grave de dirigir sob efeito de álcool ou drogas.

O superastro do golfe Tiger Woods se declarou culpado nesta quarta-feira (2) das acusações de direção imprudente e negligente decorrentes de um acidente de carro na Flórida em março , o que lhe permite evitar uma pena mais severa.Ele terá sua carteira de motorista suspensa por cinco anos, segundo os termos de um acordo de culpabilidade que retirou a acusação mais grave de dirigir sob efeito de álcool ou drogas.

"Se, por qualquer motivo, o senhor voltar a dirigir, retornará imediatamente à prisão", disse o juiz Darren Steele durante uma breve audiência no Tribunal do Condado de Martin, em Stuart, na Flórida.



O vencedor de 15 títulos de Grand Slam se envolveu em um acidente em março, quando o veículo que dirigia colidiu com um reboque puxado por uma caminhonete perto de sua residência em Jupiter Island, na Flórida.



Segundo as autoridades, os agentes que atenderam à ocorrência concluíram que Woods estava sob a influência de substâncias e encontraram medicamentos analgésicos opioides em sua posse.



Inicialmente, o ex-número um do mundo se declarou inocente das acusações menores de dirigir sob a influência de substâncias causando danos à propriedade e de se recusar a se submeter a um teste legal.



O golfista explicou aos investigadores que estava mexendo no celular e trocando de estação de rádio quando ocorreu o acidente. Dias depois, ele anunciou que se afastaria temporariamente da vida pública para se submeter a tratamento e se concentrar em sua recuperação.



Ao longo dos últimos anos, Woods passou por várias cirurgias nas costas e por diversas intervenções cirúrgicas nas pernas, em consequência das graves lesões sofridas em outro acidente de carro na Califórnia em 2021.