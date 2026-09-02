Robinho Jr foi anunciado pelo Genoa - Divulgação / Genoa

Robinho Jr foi anunciado pelo GenoaDivulgação / Genoa

Publicado 02/09/2026 15:40

Rio - O atacante Robinho Jr, de 18 anos, foi anunciado pelo Genoa nesta quarta-feira (2) como reforço para a temporada europeia. O jovem passou por exames médicos e assinou contrato de um ano. Ele foi emprestado pelo Santos com opção de compra.

Por meio das redes sociais, o filho de ex-jogador da seleção brasileira agradeceu pelas oportunidades que recebeu no Peixe e por toda a trajetória no clube paulista.

"Hoje meu coração fica apertado, mas sigo para um novo desafio. Foi no Santos que nasci para o futebol, onde sonhei, aprendi e dei meus primeiros passos como jogador. T udo o que vivi aqui estará para sempre comigo. Não é um adeus, é apenas um até breve. Porque o Santos não é apenas parte da minha história, é parte de quem eu sou. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Obrigado por tudo, Santos. Até breve, minha casa", disse o atacante.

Revelado pelo Santos, Robinho acumulou 38 partidas e quatro gols pelo clube paulista, considerando as competições profissionais e o Campeonato Brasileiro Sub-20. Neste ano, ele viveu uma situação de desgaste no clube, depois de expor uma agressão de Neymar durante o treino.