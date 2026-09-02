Torcedores invadem campo para atacar jogadores, e goleiro reage com socos no Uruguai - Reprodução / X

Torcedores invadem campo para atacar jogadores, e goleiro reage com socos no UruguaiReprodução / X

Publicado 02/09/2026 15:08

Uruguai, na última terça-feira (1). Torcedores do Danubio invadiram o campo e foram para cima dos jogadores, e um deles trocou socos com o goleiro da equipe, Kevin Martínez. Uruguai - Uma confusão generalizada ocorreu no duelo entre Danubio e Montevideo City Torque, pela Copa do, na última terça-feira (1). Torcedores do Danubio invadiram o campo e foram para cima dos jogadores, e um deles trocou socos com o goleiro da equipe, Kevin Martínez.

Na ocasião, faltavam poucos segundos para o fim da partida e o Danubio estava perdendo por 2 a 0 quando alguns torcedores iniciaram a confusão. Um deles empurrou o zagueiro Bautista Tomatis e tentou agredir outros atletas.

Ao perceber a situação, o goleiro saiu correndo de sua área para defender os companheiros e entrou em confronto com um dos invasores, e os dois trocaram golpes antes de serem separados. Com a confusão, o policiamento precisou entrar em campo para apartar a briga.

A partida foi interrompida por cerca de três minutos antes de ser encerrada com a vitória do time mandante. A Federação de Futebol do Uruguai se reúne nesta quarta-feira (2) para discutir o episódio e pode até avaliar uma paralisação do futebol uruguaio.

O Danubio vem vivendo um momento complicado. Além da eliminação, nas últimas 15 partidas a equipe só tem uma vitória, justamente na Copa do Uruguai, contra um time da segunda divisão. Desde então, são oito derrotas e seis empates.

Confira o momento da confusão: