Após passar pelo Olympiacos, da Grécia, Rodinei assinou com o Santos - Divulgação / Santos

Após passar pelo Olympiacos, da Grécia, Rodinei assinou com o SantosDivulgação / Santos

Publicado 02/09/2026 13:43

Rio - O Santos anunciou na tarde desta quarta-feira (2) a contratação do lateral-direito Rodinei, de 34 anos, que estava no Olympiacos, da Grécia, desde a 2023. O veterano assinou vínculo com o clube paulista até dezembro do ano que vem.

"Com carreira vitoriosa no Brasil e na Europa, o lateral-direito, que estava no Olympiacos, da Grécia, assinou contrato com o Peixão até o final de 2027. Bem-vindo, Rodinei!", divulgou o Santos nas redes sociais.

Rodinei é mais um jogador histórico do Flamengo a fazer parte do atual elenco do Santos. Além dele, Gabigol e Willian Arão também defendem o clube paulista. Os três foram campeões brasileiros e da Libertadores pelo Rubro-Negro em 2019.

Revelado pelo Avaí, Rodinei passou por Corinthians e Ponte Preta, antes de chegar ao Flamengo em 2016. No Rubro-Negro, o lateral viveu altos e baixos, sendo emprestado ao Internacional em 2020. Em 2022, ele viveu seu melhor momento pelo clube carioca, sendo titular e peça importante nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.