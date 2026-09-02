Após passar pelo Olympiacos, da Grécia, Rodinei assinou com o SantosDivulgação / Santos
Santos anuncia a contratação de Rodinei, ex-Flamengo
Jogador, de 34 anos, estava no futebol grego desde 2023; pelo Rubro-Negro, lateral conquistou duas Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil
Jardim analisa vitória do Flamengo e celebra renovação de Pulgar
Rubro-Negro derrotou o Mirassol e encurtou a distância para o Palmeiras em um ponto; ele também elogiou o técnico do Leão Caipira
Boto critica o Dínamo, mas valoriza volta de Plata: 'Muito bem-vindo'
Dirigente do Flamengo destacou que a situação serve de alerta para outros clubes e agentes; caso está com o departamento jurídico
Vasco bate o Vitória mais uma vez e vai à semifinal da Copa do Brasil
Cruz-Maltino também derrotou o Leão da Barra no jogo de ida; o adversário do Gigante da Colina na próxima fase será o Palmeiras
Fred recepciona auxiliar da Seleção sub-20, que ganha camisa do Flu
O encontro visou fortalecer os laços entre as divisões de base do Tricolor e do Brasil; Andrade acompanhou de perto a rotina dos juniores
Saiba por que zagueiro não cumprimentou atacante antes de jogo
A situação aconteceu na Arena MRV; Ruan, do Atlético-MG, relembrou a falta que sofreu de Kaio Jorge, do Cruzeiro, no Mineirão
Entenda as substituições de Evertton Araújo e Pulgar em jogo do Fla
Chileno deixou o campo ainda no primeiro tempo para a entrada do jovem volante, que saiu no intervalo da vitória sobre o Mirassol
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