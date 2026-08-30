Rodinei em jogo do Olympiacos, da Grécia - Angelos Tzortzinis / AFP

Rodinei em jogo do Olympiacos, da GréciaAngelos Tzortzinis / AFP

Publicado 30/08/2026 11:59

defensor tem negociações avançadas com o Santos e aguarda liberação do clube grego para assinar contrato, segundo o "ge". Grécia - Multicampeão na lateral-direita do Flamengo , Rodinei está a detalhes de voltar ao futebol brasileiro. Hoje no Olympiacos, da Grécia, oe aguarda liberação do clube grego para assinar contrato, segundo o "ge".

O jogador, de 34 anos, já chegou a acordo salarial com o clube paulista e deve firmar vínculo até dezembro de 2027. Rodinei tem compromisso com sua equipe atual até junho do ano que vem, mas está próximo de conseguir a rescisão, que deve sair nos próximos dias.

O ex-Flamengo já havia tentado concretizar sua volta ao futebol brasileiro em maio, para o Athletico-PR. Porém, na época, a transferência foi barrada pelo time grego

Rodinei defende o Olympiacos desde 2023, ano em que deixou o Rubro-Negro. Pelo Mais Querido, entre 2016 e 2022, conquistou duas Libertadores, um Brasileirão e uma Copa do Brasil.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci