Rodinei em jogo do Olympiacos, da GréciaAngelos Tzortzinis / AFP
Ex-Flamengo, Rodinei se aproxima de acerto com clube da Série A
Lateral-direito está perto de deixar o Olympiacos, da Grécia, e retornar ao futebol brasileiro; time e jogador já têm acordo salarial
Ex-Flamengo é demitido de clube argentino depois de sete jogos
Treinador, de 66 anos, chegou à equipe em julho, conquistou somente uma vitória, empatou duas vezes e perdeu quatro partidas
Roma oferece R$ 240 milhões por ex-volante do Fluminense
Jogador deixou o Tricolor em 2024, depois de conquistar títulos da Libertadores e da Recopa; volante é peça importante de clube inglês
Neymar rebate críticos após vitória: 'Sempre gostei de jogo grande'
Craque falou que estava à disposição para jogo contra o Palmeiras; Santos superou o Corinthians por 1 a 0 neste domingo (30)
Leonardo Jardim exalta desempenho do Flamengo e fala da saída de Plata
Técnico afirmou que precisa trabalhar com o elenco que tem à disposição, após vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo neste domingo (30)
João Pedro diz que presença de Ancelotti em jogo não alterou postura
Atacante, de 24 anos, elogiou trabalho de Xabi Alonso, que chegou recentemente no Chelsea: 'Todos estão bem animados com ele'
Bellão elogia atuação do Botafogo no segundo tempo apesar de derrota
Técnico interino do Glorioso destacou volume de chances produzidas e explicou que melhorar finalizações é um dos seus principais objetivos
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