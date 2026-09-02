Bruno Guimarães em ação durante o amistoso entre Arsenal e Como, no Emirates Stadium - Glyn Kirk / AFP

Bruno Guimarães em ação durante o amistoso entre Arsenal e Como, no Emirates StadiumGlyn Kirk / AFP

Publicado 02/09/2026 14:55 | Atualizado 02/09/2026 14:56

Rio - Bruno Guimarães foi eleito a segunda melhor contratação do futebol inglês na temporada 2026/27. Em ranking publicado nesta quarta-feira (2), o "The Athletic" considerou a chegada do volante brasileiro no Arsenal como o segundo grande investimento entre todos os 20 times da elite.

O levantamento analisou todas as 154 contratações feitas pelos 20 clubes da elite do Campeonato Inglês. O jornal britânico considerou o custo-benefício das operações, a importância de cada reforço para o novo clube e a necessidade de preencher determinada posição.

O volante brasileiro, de 28 anos, estava no Newcastle United e foi contratado pelo Arsenal por 75 milhões de libras (cerca de R$ 550 milhões), com contrato de quatro temporadas. Apesar do alto investimento, o jornal destacou a capacidade de Bruno Guimarães para melhorar o atual campeão inglês.

Bruno Guimarães ficou atrás apenas do goleiro Emiliano Martínez. O argentino, de 34 anos, foi contratado pelo Chelsea por 7,5 milhões de libras (cerca de R$ 55 milhões) junto ao Aston Villa. O baixo valor da transferência para ocupar uma posição carente do elenco foi determinante para o primeiro lugar.