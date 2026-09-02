Bruno Guimarães em ação durante o amistoso entre Arsenal e Como, no Emirates StadiumGlyn Kirk / AFP
Bruno Guimarães é eleito segunda melhor contratação do futebol inglês
Volante brasileiro estava no Newcastle United e foi contratado pelo Arsenal por 75 milhões de libras (cerca de R$ 550 milhões)
Bruno Guimarães é eleito segunda melhor contratação do futebol inglês
Volante brasileiro estava no Newcastle United e foi contratado pelo Arsenal por 75 milhões de libras (cerca de R$ 550 milhões)
Vasco deve desistir de contratar zagueiro em fim de janela
Cruz-Maltino teve insucesso com três jogadores e agora passou a priorizar a chegada de um apoiador e também de um atacante
Gabigol revela detalhes da renovação frustrada com Flamengo em 2024
Atacante disse que chegou a produzir material para anunciar o novo vínculo, mas conversas se arrastaram muito; atleta disse que quer voltar
Sequência no Nilton Santos pode ser trunfo do Botafogo no Brasileiro
Glorioso fará três jogos consecutivos em casa e espera não entrar na briga contra o rebaixamento na reta final da temporada
Grupo criminoso planejava sequestro de Mbappé, e suspeito está preso
Investigação da polícia identificou o atacante do Real Madrid e da seleção francesa como um dos 26 alvos, segundo o jornal 'Le Parisien'
Santos anuncia a contratação de Rodinei, ex-Flamengo
Jogador, de 34 anos, estava no futebol grego desde 2023; pelo Rubro-Negro, lateral conquistou duas Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.