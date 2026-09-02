Richarlison não vive boa fase pelo Tottenham - Reprodução / Instagram

Richarlison não vive boa fase pelo TottenhamReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2026 16:27

tenta uma transferência para o Trabzonspor, da Turquia.



Entretanto, o clube inglês ainda dificulta a saída do jogador, que já entrou em acordo salarial com os turcos para receber mais do que atualmente, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Richarlison segue a sua saga para deixar o Tottenham . Após não acertar o retorno para o Everton , o atacante ex-Fluminense agoraEntretanto, o clube inglês ainda dificulta a saída do jogador, quepara receber mais do que atualmente, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Segundo o jornal 'The Athletic', o Tottenham não aceitou as duas propostas que recebeu. Elas seriam de 15 milhões e 20 milhões de libras esterlinas (algo em torno de R$ 103,8 milhões e R$ 138,42 milhões).

Existe a dúvida se o Trabzonspor, que nesta temporada contratou Mohamed Salah, conseguirá loferecer um valor maior para contratar Richarlison. Ainda assim, seria menor do que os 30 milhões de libras esterlinas (R$ 207,6 milhões) desejados pelos ingleses.

O desabafo de Richarlison



O atacante brasileiro segue com o futuro incerto e corre contra o tempo para conseguir um novo clube antes do fechamento das janelas de transferências internacionais. As opções de mercados reduziram, já que na Inglaterra não se pode mais contratar desde terça (1), enquanto na Turquia o prazo é sexta (4).



Sem espaço, Richarlison deixou claro que deseja sair do Tottenham, mas rejeitou a proposta financeira do Everton, inferior ao que recebe atualmente. Em texto publicado na segunda-feira (31), ele fez um apelo ao clube para que seu desejo também seja respeitado e se colocou à disposição para jogar.



"Sempre deixei claro, em todas as oportunidades, que uma saída minha para outro lugar tinha também de ser boa para o clube. Se não fosse, eu jamais aceitaria... Como não aceitei quando tudo aqui estava desmoronando e precisaram de mim. Eu fiquei e dei minha vida. Então, espero que tratem a minha situação com o mesmo respeito que eu sempre tive pelos Spurs e por todas as pessoas que trabalharam comigo neste período. Só não queiram decidir por mim", escreveu Richarlison.

"...Apesar desse tumulto eu tenho contrato com Spurs e estarei à disposição do clube".