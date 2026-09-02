Victor Hugo marcou gol na classificação sobre o Cruzeiro, na Copa do BrasilPedro Souza / Atletico-MG
Decisivo em vitória do Atlético-MG, meia cita aprendizado no Flamengo
Victor Hugo, de 22 anos, foi revelado pelo Mais Querido e deixou o clube em janeiro deste ano, vendido ao Galo após empréstimo
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