Victor Hugo marcou gol na classificação sobre o Cruzeiro, na Copa do Brasil - Pedro Souza / Atletico-MG

Victor Hugo marcou gol na classificação sobre o Cruzeiro, na Copa do BrasilPedro Souza / Atletico-MG

Publicado 02/09/2026 16:13

Rio - Revelado pelo Flamengo , o meio-campista Victor Hugo citou "bons momentos" e "aprendizados" no clube carioca para explicar a boa fase no Atlético-MG. Na última terça-feira (1º), o ex-jogador rubro-negro marcou um dos gols da classificação sobre o rival Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do Brasil.

"Melhor momento da minha carreira é esse, sem dúvidas. No Flamengo eu estava subindo para o profissional e vivi bons momentos, mas fiquei marcado por 2024, um ano em que não joguei muito. O meu 2022 e 2023 foram muito bons, e 2024 foi um ano de aprendizado", lembrou o meia, em entrevista à "ESPN".



Victor Hugo subiu para o profissional do Rubro-Negro em 2022, cercado de expectativas. Logo na temporada de estreia, já participou de 37 jogos. Em 2023, foi ainda mais utilizado. Porém, caiu de produção e passou a receber menos chances com o então técnico Tite em 2024.

Com isso, foi emprestado ao Göztepe, da Turquia, e depois para o Santos, até ser vendido para o Atlético-MG. A compra de 50% dos direitos do jogador custou cerca de R$ 13 milhões ao Galo, em janeiro deste ano. Aos 22 anos, o meia valorizou a minutagem que tem recebido no clube mineiro.

"No Atlético, eu poder estar jogando, estar mais tempo em campo do que nas últimas temporadas tem sido muito bom para que eu possa mostrar o meu futebol e ter confiança. A torcida me recebeu muito bem, o clube também e isso faz toda a diferença", completou.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza