Luiz Henrique em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Luiz Henrique em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 02/09/2026 17:20

Rio - O atacante Luiz Henrique, de 25 anos, pode voltar a ser pauta em algum clube brasileiro na reta final da janela de transferências. Com desejo de seguir na Seleção, o jogador não quer continuar jogando pelo Zenit e tem o mercado nacional como última alternativa. As informações são do portal "GE".

A Roma chegou perto de fechar um acordo, porém, o Zenit endureceu a situação. Com isso, Luiz Henrique não conseguirá mais, no momento, uma transferência para os principais mercados do futebol europeu que já se fecharam.

O atacante entende que para participar do novo ciclo de Carlo Ancelotti visando a Copa do Mundo precisará estar em um mercado mais atrativo. Além disso, a fase no futebol russo também não é das melhores.

Apesar do aceno para o futebol brasileiro a situação não é fácil, afinal o Zenit exige valores considerados muito altos. O Flamengo e Botafogo tentaram a contratação do atacante, além do Palmeiras, mas a situação hoje parece improvável para um acerto.