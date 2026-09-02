Luiz Henrique em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Com foco na Seleção, Luiz Henrique acena com volta ao Brasil
Atacante, de 25 anos, teve transferência para a Roma frustrada; jogador deseja atuar em mercado mais atrativo para convencer Ancelotti
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Inter Miami encaminha contratação de ex-meia do Vasco
Clube de Messi contrata Matías Galarza por empréstimo com obrigação de compra vinculada ao número de partidas disputadas nos EUA
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Plata, Matheus Martins e mais: relembre jogadores reprovados em exames
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Anthony Valencia e Joaquín Freitas são regularizados no BID da CBF
Reforços do Flamengo não foram registrados a tempo da partida contra o Mirassol, mas podem estrear contra o Remo no domingo (6)
Enzo Fernández celebra acerto com City e reencontro com Maresca
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