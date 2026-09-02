Chegada de Gonzalo Plata e Matheus Martins na Rússia antes de reprovação em examesDivulgação/Dínamo de Moscou

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João André Pombo
Rio - O Dínamo Moscou frustrou Botafogo e Flamengo e desistiu de contratar os atacante Matheus Martins e Gonzalo Plata de última hora. Os jogadores foram reprovados nos exames médicos e, por isso, não vão mais se transferir para a equipe. Os russos, inclusive, haviam postado foto da chegada deles nas redes sociais.
Os jogadores não chegaram a ser anunciados oficialmente, mas estavam praticamente certos. Ambos foram recebidos com festa no aeroporto e posaram com faixas do Dínamo Moscou. Mesmo que raro, este não é o primeiro caso em que um jogador é quase confirmado em um clube e depois acaba não se transferindo. Veja outros casos abaixo:

Éderson no Manchester United

Outro caso recente e semelhante ao do Plata e Matheus Martins foi do meio-campista Éderson. Após jogar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção brasileira, o jogador estava acertado para assinar contrato com o Manchester United, mas foi reprovado pelo departamento médico do clube inglês.
Após a situação, Éderson retornou para a Atalanta, da Itália, que diferente dos Red Devils, optou por renovar com o jogador até 2031. Assim como Flamengo e Botafogo, o clube italiano se manifestou e destacou que o meio-campista brasileiro estava apto para jogar.

Welligton Silva e Marlon foram reprovados após o Fluminense

Em 2017, Wellington Silva passou pela mesma situação dos nomes anteriores. Após um começo de ano positivo pelo Fluminense, o jogador entrou na mira do Bordeaux, da França. O atacante chegou a viajar para a França, mas reprovou nos exames médicos por causa de uma inflamação no púbis.
Mesmo com a lesão, o jogador estava apto a jogar, mas os franceses optaram por cancelar a negociação. Com isso, Wellington Silva foi reintegrado ao elenco tricolor para o restante da temporada naquele ano.
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Outro jogador revelado pelo Fluminense que não foi aprovado nos exames médicos foi o zagueiro Marlon. Em 2024, seu contrato de empréstimo com a equipe carioca se encerrou e ele também rescindiu com o Shakhtar Donetsk por conta da guerra na Ucrânia.
Livre no mercado, o brasileiro foi procurado pelo Al-Ain, dos Emirados Árabes. O zagueiro, inclusive, foi anunciado por meio das redes sociais do clube. Mas depois de passar pelos exames habituais do clube, a diretoria optou por não seguir com o negócio.

Rodrigo Caio no Valencia

Em 2015, o zagueiro Rodrigo Caio era um dos principais destaques da equipe do São Paulo e despertou o interesse do Valencia, da Espanha. Contudo, o negócio acabou não avançando por conta dos exames médicos. O jogador teve dois dias de exame na Espanha, e os médicos da equipe consideraram o histórico preocupante, divergindo da opinião do médico do São Paulo.
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Por conta do impasse, Rodrigo Caio seguiu na equipe paulista e só se transferiu no final de 2018 para o Flamengo. No clube carioca, conquistou títulos como a Libertadores de 2019 e 2022, Brasileirão de 2019 e 2020, Copa do Brasil de 2022, Supercopa do Brasil de 2020 e 2021, e a Recopa de 2020.

Gonzalo Plata e Matheus Martins no Dínamo de Moscou

Por fim, o caso mais recente, Gonzalo Plata e Matheus Martins no Dínamo de Moscou. As transferências que estavam acertadas entre os clubes não foram confirmadas por conta de reprovação nos exames médicos de ambos os jogadores.
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Neste último domingo (31), os dois foram recepcionados em clima de festa no aeroporto, e apareceram no Instagram do clube russo. Contudo, as duas negociações foram canceladas e frustraram Flamengo e Botafogo.
Tanto Plata quanto Matheus Martins discordaram do resultado dos exames, mas serão reintegrados ao elenco de seus respectivos clubes no Brasil. Em nota, Flamengo e Botafogo prometeram tomar medidas cabíveis sobre o prejuízo causado pelos russos.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza