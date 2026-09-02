Chegada de Gonzalo Plata e Matheus Martins na Rússia antes de reprovação em exames - Divulgação/Dínamo de Moscou

Chegada de Gonzalo Plata e Matheus Martins na Rússia antes de reprovação em examesDivulgação/Dínamo de Moscou

Publicado 02/09/2026 16:43 | Atualizado 02/09/2026 17:19

Matheus Martins e Gonzalo Plata de última hora. Os jogadores foram reprovados nos exames médicos e, por isso, não vão mais se transferir para a equipe. Os russos, inclusive, haviam postado foto da chegada deles nas redes sociais. Rio - O Dínamo Moscou frustrou Botafogo e Flamengo e desistiu de contratar os atacantede última hora. Os jogadores foram reprovados nos exames médicos e, por isso, não vão mais se transferir para a equipe. Os russos, inclusive, haviam postado foto da chegada deles nas redes sociais.

Os jogadores não chegaram a ser anunciados oficialmente, mas estavam praticamente certos. Ambos foram recebidos com festa no aeroporto e posaram com faixas do Dínamo Moscou. Mesmo que raro, este não é o primeiro caso em que um jogador é quase confirmado em um clube e depois acaba não se transferindo. Veja outros casos abaixo:

Éderson no Manchester United

Outro caso recente e semelhante ao do Plata e Matheus Martins foi do meio-campista Éderson. Após jogar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção brasileira, o jogador estava acertado para assinar contrato com o Manchester United, mas foi reprovado pelo departamento médico do clube inglês.

Após a situação, Éderson retornou para a Atalanta, da Itália, que diferente dos Red Devils, optou por renovar com o jogador até 2031. Assim como Flamengo e Botafogo, o clube italiano se manifestou e destacou que o meio-campista brasileiro estava apto para jogar.

Welligton Silva e Marlon foram reprovados após o Fluminense

Em 2017, Wellington Silva passou pela mesma situação dos nomes anteriores. Após um começo de ano positivo pelo Fluminense, o jogador entrou na mira do Bordeaux, da França. O atacante chegou a viajar para a França, mas reprovou nos exames médicos por causa de uma inflamação no púbis.

Mesmo com a lesão, o jogador estava apto a jogar, mas os franceses optaram por cancelar a negociação. Com isso, Wellington Silva foi reintegrado ao elenco tricolor para o restante da temporada naquele ano.

Outro jogador revelado pelo Fluminense que não foi aprovado nos exames médicos foi o zagueiro Marlon. Em 2024, seu contrato de empréstimo com a equipe carioca se encerrou e ele também rescindiu com o Shakhtar Donetsk por conta da guerra na Ucrânia.

Livre no mercado, o brasileiro foi procurado pelo Al-Ain, dos Emirados Árabes. O zagueiro, inclusive, foi anunciado por meio das redes sociais do clube. Mas depois de passar pelos exames habituais do clube, a diretoria optou por não seguir com o negócio.

Rodrigo Caio no Valencia

Em 2015, o zagueiro Rodrigo Caio era um dos principais destaques da equipe do São Paulo e despertou o interesse do Valencia, da Espanha. Contudo, o negócio acabou não avançando por conta dos exames médicos. O jogador teve dois dias de exame na Espanha, e os médicos da equipe consideraram o histórico preocupante, divergindo da opinião do médico do São Paulo.

Por conta do impasse, Rodrigo Caio seguiu na equipe paulista e só se transferiu no final de 2018 para o Flamengo. No clube carioca, conquistou títulos como a Libertadores de 2019 e 2022, Brasileirão de 2019 e 2020, Copa do Brasil de 2022, Supercopa do Brasil de 2020 e 2021, e a Recopa de 2020.

Gonzalo Plata e Matheus Martins no Dínamo de Moscou

Por fim, o caso mais recente, Gonzalo Plata e Matheus Martins no Dínamo de Moscou. As transferências que estavam acertadas entre os clubes não foram confirmadas por conta de reprovação nos exames médicos de ambos os jogadores.

Neste último domingo (31), os dois foram recepcionados em clima de festa no aeroporto, e apareceram no Instagram do clube russo. Contudo, as duas negociações foram canceladas e frustraram Flamengo e Botafogo.

discordaram do resultado dos exames, mas serão reintegrados ao elenco de seus respectivos clubes no Brasil. Em nota, Flamengo e Botafogo prometeram tomar medidas cabíveis sobre o prejuízo causado pelos russos. Tanto Plata quanto Matheus Martins, mas serão reintegrados ao elenco de seus respectivos clubes no Brasil. Em nota, Flamengo e Botafogo prometeram tomar medidas cabíveis sobre o prejuízo causado pelos russos.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza