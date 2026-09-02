Ex-meia do Vasco, Matías Galarza - Reprodução / Arquivo pessoal

Ex-meia do Vasco, Matías GalarzaReprodução / Arquivo pessoal

Publicado 02/09/2026 17:18





A cláusula será ativada caso o jogador participe de pelo menos 66% das partidas oficiais durante o período nos Estados Unidos. Se a meta for alcançada, o clube desembolsará três milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Rio - O meio-campista paraguaio Matías Galarza, ex- Vasco , será jogador do Inter Miami , da MLS. Segundo informações do jornalista César Luis Merlo, o River Plate acertou seu empréstimo por uma temporada, com obrigação de compra para a equipe norte-americana.A cláusula será ativada caso o jogador participe de pelo menos 66% das partidas oficiais durante o período nos Estados Unidos. Se a meta for alcançada, o clube desembolsará três milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta.

A mudança representa uma nova oportunidade para Galarza ganhar espaço no futebol americano e ainda atuar junto a Lionel Messi. O paraguaio chegou ao River Plate em meados de 2025, depois de uma passagem de destaque pelo Talleres.



Foram apenas 14 partidas em Buenos Aires antes de ser cedido ao Atlanta United, em março deste ano . A experiência na equipe da MLS, porém, durou apenas alguns meses, pois decidiram não exercer a opção de compra antes da Copa do Mundo.

Galarza chegou ao Vasco em 2020 para atuar nas categorias de base, somando 58 partidas e cinco gols entre os profissional do clube carioca. Ele também acumulou uma breve passagem pelo Coritiba antes de seguir para o futebol argentino.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza