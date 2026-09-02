Gabriel Medina tirou nota 10 na final da etapa de Fiji - Divulgação/WSL

Gabriel Medina tirou nota 10 na final da etapa de FijiDivulgação/WSL

Publicado 02/09/2026 20:10 | Atualizado 02/09/2026 21:12

Rio - Gabriel Medina deu show em Fiji, mas manteve o jejum de três anos sem saber o que é vencer uma etapa da Liga Mundial de Surfe ( WSL ). O tricampeão mundial brilhou nas ondas de Cloudbreak, mas perdeu a decisão para o americano Cole Houshmand por 16.87 a 15.17.

No último dia de competição em Fiji, Gabriel Medina deu um show. O tricampeão mundial deu um show de tubos nas quartas de final, quando pegou três tubos na mesma onda e tirou nota 9.33 para superar o francês Kauli Vaast por 15.66 a 7.33.

Já na semifinal, Gabriel Medina foi o único representante brasileiro, já que Yago Dora foi eliminado pelo americano Cole Houshmand nas quartas de final. Medina deu mais um show e conseguiu uma nota 9.77 para vencer o americano Griffin Colapinto por 19.04 a 14.57.

Na decisão, Gabriel Medina encontrou dificuldades no começo com o mar mais calmo. Cole Houshmand aproveitou para pontuar e abriu vantagem. Na reta final, o tricampeão mundial pegou um tubo perfeito e tirou nota 10. Porém, no somatório, o americano venceu por 16.87 a 15.17.

A última vitória de Gabriel Medina em uma etapa da Liga Mundial de Surfe aconteceu em Margaret River, em 2023. Com o fim da etapa de Fiji, o tricampeão mundial assumiu o quarto lugar na classificação. O potiguar Italo Ferreira lidera, seguido pelo italiano Leonardo Fioravanti e pelo atual campeão Yago Dora.