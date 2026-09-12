Morre Paulo Angioni, aos 80 anos - Divulgação / Fluminense

Morre Paulo Angioni, aos 80 anosDivulgação / Fluminense

Publicado 12/09/2026 17:08

morte do diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angioni , desencadeou uma série de mensagens dos clubes rivais em solidariedade. Além de Flamengo e Vasco, onde o dirigente de 80 anos também trabalhou, o Botafogo fez uma homenagem, assim como a CBF.

O velório será no domingo (13), no Salão Nobre do Fluminense, na sede de Laranjeiras, das 9h às 12h. Já o sepultamento acontecerá às 13h, no Cemitério do Catumbi.

O que disseram os clubes sobre Angioni

Angioni trabalhou no Rubro-Negro entre 1993 e 1997, também no cargo de diretor de futebol. Na diretoria, ele conviveu com Romário e Edmundo, que formaram o decepcionante ataque dos Sonhos, que também contou com Sávio, no segundo semestre de 1995.



"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Paulo Angioni, aos 80 anos.



Pioneiro na função de diretor executivo de futebol no Brasil, Angioni construiu uma trajetória de mais de quatro décadas dedicadas ao futebol, com passagens por grandes clubes brasileiros e pela Seleção Brasileira. No Flamengo, exerceu a função de diretor de futebol entre 1993 e 1997.



O Flamengo se solidariza com familiares, amigos e todos aqueles que conviveram com Paulo Angioni ao longo de sua trajetória no futebol".



Nota de pesar



O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Paulo Angioni, aos 80 anos.



Pioneiro na função de diretor executivo de futebol no Brasil, Angioni construiu uma trajetória de mais de quatro décadas dedicadas ao futebol, com passagens por… pic.twitter.com/AeIU3d5B6z — Flamengo (@Flamengo) September 12, 2026

Já no Vasco, o dirigente teve três passagens em três cargos diferentes, também trabalhando com grandes nomes como Dinamite, Romário, Edmundo, entre outros. A primeira foi a mais longa, 14 anos, e aconteceu após deixar o clube Municipal, na Tijuca.



"O Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento de Paulo Sérgio Scudieri Angioni, aos 80 anos, na madrugada deste sábado (12).



Angioni participou da diretoria de futebol do Vasco em três passagens: entre as décadas de 70 e 90, como diretor executivo de futebol; entre 2006 e 2008, como superintendente, e entre 2014 e 2015, como gerente de futebol.



Além de somar passagens outros clubes brasileiros, Angioni também foi supervisor de futebol da Seleção Brasileira na Copa América de 89 e na Copa do Mundo de 1990.



Desejamos muita força aos familiares e amigos".



O Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento de Paulo Sérgio Scudieri Angioni, aos 80 anos, na madrugada deste sábado (12).



Angioni participou da diretoria de futebol do Vasco em três passagens: entre as décadas de 70 e 90, como Diretor Executivo de Futebol; entre 2006 e… pic.twitter.com/4di0WiA8kA — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 12, 2026

O Botafogo também fez questão de publicar uma mensagem de apoio aos familiares e amigos do dirigente.



"O Botafogo lamenta o falecimento de Paulo Angioni, Diretor de Futebol do Fluminense e nome marcante na gestão esportiva do futebol brasileiro, que coleciona trabalhos reconhecidos e contribuição importante para conquistas e formação de talentos.



O Clube presta solidariedade à família e aos amigos do profissional e deseja força neste momento de dor".



O Botafogo lamenta o falecimento de Paulo Angioni, Diretor de Futebol do Fluminense e nome marcante na gestão esportiva do futebol brasileiro, que coleciona trabalhos reconhecidos e contribuição importante para conquistas e formação de talentos.



O Clube presta solidariedade à… pic.twitter.com/pQ85btUL6r — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 12, 2026

Já a CBF, onde Angioni foi supervisor de futebol em 1989 e 1990, tendo conquistado a Copa América de 89, além de estar na Copa do Mundo de 90.



"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamenta profundamente o falecimento ocorrido neste sábado (12) de Paulo Angioni, diretor executivo de futebol do Fluminense e supervisor da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1990, e se solidariza com familiares, amigos e fãs do dirigente. Ele tinha 80 anos e lutava contra um câncer no pâncreas.



"Perdemos hoje um pioneiro, um executivo que trabalhou incansavelmente pela profissionalização e modernização do futebol brasileiro, sempre com muita ética e respeito. Paulo Angioni deixa um legado de dedicação ao futebol e de valorização ao lado humano de atletas, comissão técnica e funcionários dos clubes. Em reverência à sua história vitoriosa, a CBF decretará um minuto de silêncio em todos os estádios do Brasil neste fim de semana", declarou o presidente da CBF, Samir Xaud".