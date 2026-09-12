Neymar recebe Philippe Coutinho no SantosReprodução / Instagram @neymarjr

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João Vitor Cravo
Depois de celebrar acerto do Santos com Philippe Coutinho ao som de hit do Vasco, Neymar fez questão de dar as boas vindas ao amigo nas instalações do clube. O ex-meia do Cruz-Maltino realiza exames médicos e ainda não assinou contrato, mas o camisa 10 já "antecipou" sua chegada nas redes sociais: "Bem-vindo ao SANTOS FC".
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Em vídeo publicado nos stories do Instagram, Neymar encontra Coutinho em uma das salas de atividades físicas do clube. Ao se deparar com o ex-companheiro de Seleção, tanto na de base quanto na profissional, o astro santista se mostrou extremamente feliz.
"Ai, meu Deus do céu! Se for um sonho, eu não quero acordar. Seja bem-vindo", diz o camisa 10, enquanto cumprimenta o possível novo companheiro. "Vim te abraçar e cuidar de você", continua. Em seguida, Neymar chama Gabigol e completa: "Ei Gabi, (Coutinho) vai ser feliz ou não vai? Fica à vontade, fica à vontade".
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O meia, sem clube desde fevereiro deste ano, deixou o Vasco através de rescisão amigável, após cobranças da torcida, alegando desgaste mental. O quadro psicológico, muito repercutido desde sua saída, explica a ênfase do astro santista à vontade de ver o amigo "ser feliz" no provável novo clube.
No texto da postagem, Neymar cravou de vez a chegada de Coutinho ao Santos, antes mesmo do anúncio oficial. "Irmão, estamos muito felizes que você está aqui... Nosso elenco e a nossa torcida vão te abraçar para você ser feliz! Bem-vindo ao SANTOS FC", digitou.
Veja postagem de Neymar a Coutinho - Reprodução / Instagram @neymarjr
Veja postagem de Neymar a CoutinhoReprodução / Instagram @neymarjr

O que falta para Coutinho assinar

É fato que Philippe Coutinho já se encontra nas instalações do Santos e teve contato com Neymar e outros jogadores. Porém, isso ainda não significa que o negócio foi fechado. Na verdade, o atleta passa por uma bateria de exames médicos para, aí sim, assinar contrato.
De qualquer maneira, o acerto está encaminhado e o clube paulista mostra otimismo em acertar os últimos detalhes ainda neste fim de semana, para enfim anunciar o novo reforço.
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Neymar recebe Philippe Coutinho no Santos
Veja postagem de Neymar a Coutinho