Neymar recebe Philippe Coutinho no Santos - Reprodução / Instagram @neymarjr

Neymar recebe Philippe Coutinho no SantosReprodução / Instagram @neymarjr

Publicado 12/09/2026 14:11

Depois de celebrar acerto do Santos com Philippe Coutinho ao som de hit do Vasco , Neymar fez questão de dar as boas vindas ao amigo nas instalações do clube. O ex-meia do Cruz-Maltino realiza exames médicos e ainda não assinou contrato, mas o camisa 10 já "antecipou" sua chegada nas redes sociais: "Bem-vindo ao SANTOS FC".

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, Neymar encontra Coutinho em uma das salas de atividades físicas do clube. Ao se deparar com o ex-companheiro de Seleção, tanto na de base quanto na profissional, o astro santista se mostrou extremamente feliz.

"Ai, meu Deus do céu! Se for um sonho, eu não quero acordar. Seja bem-vindo", diz o camisa 10, enquanto cumprimenta o possível novo companheiro. "Vim te abraçar e cuidar de você", continua. Em seguida, Neymar chama Gabigol e completa: "Ei Gabi, (Coutinho) vai ser feliz ou não vai? Fica à vontade, fica à vontade".

O meia, sem clube desde fevereiro deste ano, deixou o Vasco através de rescisão amigável, após cobranças da torcida, alegando desgaste mental. O quadro psicológico, muito repercutido desde sua saída, explica a ênfase do astro santista à vontade de ver o amigo "ser feliz" no provável novo clube.

No texto da postagem, Neymar cravou de vez a chegada de Coutinho ao Santos, antes mesmo do anúncio oficial. "Irmão, estamos muito felizes que você está aqui... Nosso elenco e a nossa torcida vão te abraçar para você ser feliz! Bem-vindo ao SANTOS FC", digitou.

Veja postagem de Neymar a Coutinho Reprodução / Instagram @neymarjr

O que falta para Coutinho assinar

É fato que Philippe Coutinho já se encontra nas instalações do Santos e teve contato com Neymar e outros jogadores. Porém, isso ainda não significa que o negócio foi fechado. Na verdade, o atleta passa por uma bateria de exames médicos para, aí sim, assinar contrato.

De qualquer maneira, o acerto está encaminhado e o clube paulista mostra otimismo em acertar os últimos detalhes ainda neste fim de semana, para enfim anunciar o novo reforço.