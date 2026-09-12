Ziyech recebeu homenagem dos torcedores do Botafogo no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

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Hugo Perruso
O Botafogo apresentou Ziyech à torcida neste sábado (12), pouco antes do confronto com o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Principal contratação do clube na janela de transferências, o atacante marroquino entrou no gramado do Estádio Nilton Santos vestindo a camisa 22 e foi muito festejado.
O jogador de 33 anos ouviu os torcedores do setor Leste cantarem “Ziyech, oba, oba!”. Eles também exibiram o nome do reforço em bandeiras e enquanto a SAF promoveu uma queima de fogos.
Ziyech também passou por um corredor formado por crianças que carregavam bandeiras do Brasil e de Marrocos.
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O recado de Ziyech à torcida do Botafogo

Em sua primeira aparição diante dos botafoguenses, o marroquino agradeceu aos torcedores e fez uma promessa. Afinal, desde que chegou ao Rio, na terça-feira (8), o jogador tem sido muito festejado.
"Olá, família Botafogo! Quero agradecer a todos pelo carinho que tive nesta chegada e agora é tempo de retribuir isso. Vamos, Botafogo!", disse Ziyech, em inglês.
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Quando o marroquino pode jogar?

Ziyech ainda não pode estrear. O Botafogo ainda precisa concluir sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Mas a principal questão não é burocrática, e sim física. O atacante não entra em campo desde junho, quando ainda defendia o Wydad Casablanca, do Marrocos, onde disputou 16 partidas, marcou nove gols e deu duas assistências.
Por isso, precisará de um período de preparação. Inicialmente, o plano é que ele trabalhe por ao menos duas semanas a questão física, para depois poder jogar, após a Data Fifa.
Ziyech assinou vínculo com o Botafogo até o fim de 2028. O marroquino chega para ampliar as alternativas ofensivas da equipe, especialmente pelo lado esquerdo, uma necessidade identificada por diretoria e comissão técnica.

Primeira experiência no Brasil

O jogador vai jogar em um clube do sexto país diferente na carreira. Além de Marrocos, ele passou por Holanda (onde atuou por Heerenveen, Twente e Ajax), Inglaterra (Chelsea), Turquia (Galatasaray) e Catar (Al-Duhail).
A nova contratação do Botafogo tem também experiência pela seleção marroquina, onde viveu o ápice na Copa do Mundo de 2022, na campanha histórica até a semifinal do torneio.