Ziyech recebeu homenagem dos torcedores do Botafogo no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo
Botafogo apresenta Ziyech à torcida no Nilton Santos
Atacante marroquino deixa recado aos botafoguenses antes do confronto contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro
O recado de Ziyech à torcida do Botafogo
Quando o marroquino pode jogar?
Primeira experiência no Brasil
Botafogo apresenta Ziyech à torcida no Nilton Santos
Atacante marroquino deixa recado aos botafoguenses antes do confronto contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro
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