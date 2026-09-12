Matheus Martins terá de recuperar espaço no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Matheus Martins terá de recuperar espaço no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 12/09/2026 16:45 | Atualizado 12/09/2026 16:45

Fora de mais uma partida, neste sábado (12) contra o Red Bull Bragantino, às 20h30 no Nilton Santos, o atacante já está reintegrado ao elenco, mas ainda precisará esperar um pouco mais para jogar.



Segundo comunicado do Glorioso, Matheus Martins faz trabalho de recondicionamento físico, já que ficou afastado das atividades por cerca de 10 dias. Ele se reapresentou no domingo (6) e, desde, então está sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Matheus Martins retornou ao Botafogo após a desistência do Dínamo de Moscou , mas segue sem ser opção do técnico Rodrigo Bellão., o atacante já está reintegrado ao elenco, mas ainda precisará esperar um pouco mais para jogar.Segundo comunicado do Glorioso, Matheus Martins, já que ficou afastado das atividades por cerca de 10 dias. Ele se reapresentou no domingo (6) e, desde, então está sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

Ainda não há uma previsão de retorno aos jogos, mas a expectativa é de que, a partir da próxima semana, ele já possa voltar a ficar à disposição, a depender da evolução física.



Concorrência aumenta no Botafogo



De volta, Matheus Martins agora terá que recuperar seu espaço no time. Afinal, enquanto esteve fora, Danilo Pereira e o marroquino Hakim Ziyech chegaram para reforçar o ataque alvinegro. Além deles, o Botafogo também confirmou o retorno de Tiquinho Soares.



Relembre a polêmica com Matheus Martins



O atacante acertou para ser o reforço do Dínamo de Moscou e viajou à Rússia para assinar o contrato. Porém, assim como Gonzalo Plata, do Flamengo, a negociação no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) com o Botafogo não se concretizou.



O argumento do clube russo foi que o jogador do Botafogo foi reprovado nos exames médicos. Matheus Martins negou estar com algum problema físico.



"Foi com muita surpresa que recebi a notícia da minha reprovação nos exames médicos no Dínamo. Cheguei à Rússia há alguns dias, realizei diversos testes de forma integral, sem nenhuma intercorrência. Nesta temporada, entre em campo 38 vezes, tendo feito o meu último jogo há menos de 10 dias", disse o atacante do Botafogo em nota divulgada por sua assessoria de imprensa.



Já o diretor geral do Dínamo Moscou, Pavel Pivovarov, reforçou o argumento de reprovação nos exames médicos para a decisão.



"A situação pode levar a tentativas de encontrar outras razões ou teorias da conspiração. Mas agimos por livre e espontânea vontade. Queríamos que os jogadores se juntassem ao Dínamo. Eles chegaram, os contratos foram assinados, mas não passaram nos exames médicos. Considerando todos os riscos, a decisão foi de recusar a contratação. Nosso objetivo futuro continua o mesmo: fortalecer nossa posição", garantiu.