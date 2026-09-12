Rodrigo Bellão em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Rodrigo Bellão em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/09/2026 10:00

Botafogo e Bragantino se enfrentam neste sábado (12), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos. O Glorioso busca conquistar a primeira vitória sob o comando de Rodrigo Bellão no Brasileirão.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Amazon Prime (Streaming).

Como chega o Botafogo

O Botafogo não vive seu melhor momento. No Campeonato Brasileiro, a equipe não vence há cinco jogos e, sob o comando do técnico interino Rodrigo Bellão, ainda não venceu na competição. O último jogo foi um empate sem gols contra o Palmeiras no último domingo (6). No momento, o Glorioso ocupa a 14ª colocação, com 31 pontos.



Para o duelo, o Botafogo terá o desfalque de Arthur Cabral. O atacante levou o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Alviverde e cumprirá suspensão. Tiquinho Soares deve ser relacionado pela primeira vez e poderá fazer a sua estreia na equipe. No entanto, a tendência é que o centroavante de 35 anos comece no banco de reservas, enquanto Danilo Pereira seja titular.

Como chega o Bragantino

O Bragantino busca se reerguer no Brasileirão. A equipe vem de duas derrotas seguidas na competição e, no último sábado (5), perdeu por 3 a 2 para o Bahia. Na ocasião, o time paulista até saiu na frente com Lucas Barbosa, mas levou a virada com Luciano Juba e Alejo Véliz. Apesar de um gol contra de Santiago Mingo, o Tricolor de Aço fez o terceiro gol e sacramentou a vitória. No momento, o Bragantino ocupa a 9ª colocação do Brasileirão, com 35 pontos.



Para o duelo, a equipe terá os retornos do lateral-direito Agustín Sant'Anna e do atacante Isidro Pitta, que estavam suspensos e devem começar como titulares. Por outro lado, Alix Vinícius cumpre suspensão automática pelo terceiro amarelo, e Rodriguinho foi ausência nos últimos treinos devido a dores no joelho e pode desfalcar a equipe.

Bragantino x Botafogo

27ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho e Danilo; Júnior Santos (Tiquinho Soares), Montoro e Medina; Danilo Pereira. Técnico: Rodrigo Bellão

Bragantino: Volpi; Agustin Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Fernando e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Árbitro assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Árbitro assistente 2: Rafael Trombeta (PR)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)