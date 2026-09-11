Hakim Ziyech será apresentado pelo Botafogo - Divulgação / Botafogo

Hakim Ziyech será apresentado pelo BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 11/09/2026 21:50

A apresentação do atacante Hakim Ziyech , de 33 anos, pelo Botafogo irá acontecer neste sábado (12) em jogo contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O marroquino vai ter o primeiro contato com os torcedores no Nilton Santos.

"O primeiro contato do craque com a torcida alvinegra no Nilton Santos acontece neste sábado, antes do embate com o RB Bragantino! Entre cedo!", escreveu o Botafogo nas redes sociais.

Hakim Ziyech assinou contrato até o fim de 2028 e, sem jogar desde junho, só deve ter condições físicas de estrear após a pausa da data Fifa. O jogador ainda não foi regularizado no BID da CBF.

Apenas cerca de oito mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o jogo, e o Estádio Nilton Santos não deve receber um grande público para a partida do Campeonato Brasileiro.

O jogador vestia a camisa do Wydad Casablanca, do Marrocos, mas rescindiu contrato para chegar ao clube carioca. Por lá, fez nove gols e deu duas assistências em 16 jogos nesta temporada.



Ao longo da carreira, Ziyech acumulou passagens por grandes times europeus, como Ajax e Chelsea. Além disso, defendeu a seleção marroquina em duas Copas do Mundo (2018 e 2022).

Janela fechada

O Botafogo encerrou sua movimentação no mercado de transferências, segundo informações do "ge", e não fará novas contratações nesta sexta-feira (11), último dia da janela. O clube fechou o período com nove reforços e promoveu uma ampla reformulação no elenco.

As chegadas começaram com dois goleiros: Warleson e Gabriel Batista. Paulinho reforçou a lateral-esquerda, enquanto Lucas Monzón e Arthur Chaves desembarcaram para a zaga. Domingos Andrade, por sua vez, foi contratado para o meio-campo.

Já o setor ofensivo ganhou Danilo Pereira e Hakim Ziyech. Tiquinho Soares também retornou ao clube, com vínculo até o fim do ano e contrato atrelado à produtividade. Fechando a lista, o Glorioso ainda adquiriu Ferraresi em definitivo, após o período de empréstimo, completando o grupo de novidades da temporada.