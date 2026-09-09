Arthur Cabral em treino pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Arthur Cabral em treino pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/09/2026 11:04

Rio - O atacante Arthur Cabral, de 28 anos, deve ficar por ora no Botafogo . O Alvinegro recebeu uma proposta do Tigres, do México, pelo jogador, mas devido a falta de reposição, o clube carioca não deverá liberá-lo na atual janela de transferências. As informações são do portal "GE".

O Botafogo chegou a tentar contratar Alex Arce, de 31 anos, que defende o Independiente Rivadavia. Porém, o clube argentino respondeu que não tem interesse em negociar o paraguaio, que também esteve na lista do Internacional.

A proposta do Tigres por Arthur Cabral foi de cerca de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 41 milhões). No meio do ano passado, o clube carioca pagou 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões) para tirar o atacante do Benfica.

Na semana passada, o atacante foi hostilizado por torcedores do Botafogo em protesto no CT Lonier. "Tu é ruim pra c...! Tu é horrível! Tu é um m...! Ganha muito dinheiro e não joga p... nenhuma", disse o torcedor, que teve sua cobrança registrada pela "BTB Sports".

Comprado ao Benfica (POR), Arthur Cabral está no Botafogo desde meados do ano passado. De lá para cá, fez 14 gols e deu quatro assistências em 66 jogos.