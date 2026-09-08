Tiquinho Soares em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier Vítor Silva / Botafogo
Ele, inclusive, tem chance até de aparecer na escalação principal. Isso porque Arthur Cabral, que tem sido o centroavante titular, levou o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Palmeiras, no último domingo (6), e precisará cumprir suspensão automática.
Tiquinho Soares participou da temporada histórica do Glorioso, em 2024. No entanto, perdeu espaço e foi negociado com o Santos no ano seguinte. Por lá, não conseguiu se firmar e acabou emprestado ao Mirassol. Agora, voltou ao Alvinegro para tentar recuperar o bom futebol.
O Botafogo enfrentará o Red Bull Bragantino às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o 14º colocado na tabela, com 31 pontos.
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