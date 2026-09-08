Tiquinho Soares em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier Vítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Camisa 9, Tiquinho Soares vive expectativa para reestrear pelo Botafogo diante do Red Bull Bragantino, no próximo sábado (12). O atacante, que retornou ao clube nesta janela de transferências, já treina com os companheiros e poderá entrar em campo no confronto.
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Ele, inclusive, tem chance até de aparecer na escalação principal. Isso porque Arthur Cabral, que tem sido o centroavante titular, levou o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Palmeiras, no último domingo (6), e precisará cumprir suspensão automática.

Tiquinho Soares participou da temporada histórica do Glorioso, em 2024. No entanto, perdeu espaço e foi negociado com o Santos no ano seguinte. Por lá, não conseguiu se firmar e acabou emprestado ao Mirassol. Agora, voltou ao Alvinegro para tentar recuperar o bom futebol.
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O Botafogo enfrentará o Red Bull Bragantino às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o 14º colocado na tabela, com 31 pontos.
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