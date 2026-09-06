Rio - Em um jogo frio, assim como o clima no Rio de Janeiro, Botafogo e Palmeiras empataram sem gols, neste domingo (6), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. O duelo marcou o reencontro do volante Marlon Freitas com a torcida alvinegra, que rasgou um bandeirão e vaiou cada toque na bola. O empate foi bom para o Flamengo, que ultrapassou o Alviverde e agora é o novo líder.
Com o resultado, o Botafogo ajudou o Flamengo, que assumiu a liderança isolada do Brasileirão. Já o Glorioso, por sua vez, chega aos 31 pontos e ocupa 13ª posição. O Palmeiras, por outro lado, perde a primeira colocação e agora é o vice-líder, com 53 pontos. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (12), às 20h30 (de Brasília), contra o Bragantino, no Nilton Santos, pela 27ª rodada.
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O primeiro tempo foi equilibrado e de poucas oportunidades perigosas no Nilton Santos. Mesmo fora de casa, o Palmeiras teve o controle da posse de bola, mas não conseguiu transformar o volume em chances claras. O Botafogo, por outro lado, adotou uma postura mais defensiva, tentou explorar o contra-ataque e quase abriu o placar aos 27 minutos com Villalba, que perdeu chance cara a cara com Carlos Miguel.
Na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras reclamou de uma possível expulsão quando Marçal fez falta em Andreas Pereira na entrada da área, que entraria livre diante de Gabriel Batista. O árbitro Rodrigo Lima, no entanto, deu apenas cartão amarelo. Nos minutos finais, o Alviverde ocupou mais o campo ofensivo, mas insistiu em muitos cruzamentos e não teve eficiência nas chegadas.
Já no segundo tempo, o Palmeiras começou melhor. O Alviverde rondou a área do Botafogo e quase abriu o placar no início com Flaco López, que recebeu com espaço e finalizou da entrada da área para fora. Pelo alto, Maurício teve a melhor chance do time paulista após receber cruzamento de Piquerez, mas o goleiro Gabriel Batista fez grande defesa para evitar o gol de cabeça do meio-campista.
Na reta final, os times fizeram mudanças e o ritmo do jogo caiu. As duas equipes concentraram muito as jogadas no meio-campo e tiveram dificuldades na construção, o que deixou a partida morna e sem muitas emoções. Pouco participativos, os atacantes ficaram isolados e não receberam nenhuma bola em condições de finalizar. Com isso, o jogo terminou empatado sem gols.
Botafogo x Palmeiras
Brasileirão - 26ª rodada Data: 06/09/2026 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ) Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Lucas Monzón e Marçal; Huguinho, Danilo (Edenílson) e Montoro (Medina); Villalba (Junior Santos), Danilo Pereira e Arthur Cabral (Kadir). Técnico: Rodrigo Bellão Palmeiras: Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Barboza e Piquerez; Andreas Pereira (Larson), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Vitor Roque), Felipe Anderson (Emiliano Martínez) e Maurício (Arias); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira Gols: - Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Cartões amarelos: Marçal, Montoro, Arthur Cabral (BOT); Barboza, Marlon Freitas (PAL) Cartões vermelhos: Barboza (PAL)
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