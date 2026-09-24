Matheus Martins treina pelo Botafogo nesta quinta-feira (24), na Urca - Vitor Silva / Botafogo

Matheus Martins treina pelo Botafogo nesta quinta-feira (24), na UrcaVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/09/2026 22:59

De volta ao Botafogo há quase um mês, Matheus Martins voltou a treinar com o elenco. Tratando incômodo no músculo posterior da coxa, problema que o tirou da derrota para o Mirassol no último sábado (19), o ponta antecipou reapresentação e fazia trabalho à parte com Tiquinho Soares . Recuperado, ele voltou a ser integrado ao grupo e participou normalmente da atividade desta quinta-feira (24), na Urca.

Desde que retornou ao clube, no dia 2 de setembro, o ponta de 23 anos ainda não entrou em campo pelo Glorioso. Nas primeiras semanas, ele vinha realizando trabalho de recondicionamento físico e, depois, chegou a ser reintegrado ao elenco na quinta-feira passada (17).

No entanto, em virtude do incômodo na coxa, ficou de fora do jogo contra o Mirassol e voltou a treinar separado. Agora, o atleta parece ter retornado às atividades de maneira definitiva e espera uma oportunidade com o novo técnico Tite.

Matheus Martins havia sido vendido ao Dínamo de Moscou, da Rússia, no fim de agosto. No entanto, ele foi reprovado nos exames médicos e "devolvido" ao Alvinegro . A decisão da equipe russa gerou polêmica nos bastidores, mas, ainda assim, o ponta foi reincorporado pelo Botafogo.

Por que o Botafogo treina na Urca?

Às vésperas do jogo de abertura da temporada da NFL no Rio, o Botafogo cedeu o Espaço Lonier para o Baltimore Ravens , equipe que enfrentará o Dallas Cowboys no Maracanã, neste domingo (27). Por isso, o técnico Tite tem comandado os treinamentos na Escola de Educação Física do Exército, na Urca.

Quando o Glorioso volta a jogar?

Em virtude da Super Data Fifa, o próximo jogo do Botafogo será somente no dia 7 de outubro, daqui a duas quartas-feiras, contra o Vasco. Em confronto direto na briga contra o rebaixamento, os rivais se enfrentam às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Glorioso está na 12ª posição do campeonato, enquanto o Cruz-Maltino ocupa o 16º lugar.