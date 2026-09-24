Matheus Martins treina pelo Botafogo nesta quinta-feira (24), na UrcaVitor Silva / Botafogo
Recuperado, Matheus Martins volta a treinar com o grupo no Botafogo
Ponta vinha tratando incômodo no músculo posterior da coxa e ainda não foi relacionado desde a transferência frustrada para o futebol russo
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