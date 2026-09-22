Ninho do Urubu é o CT do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Ninho do Urubu é o CT do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/09/2026 16:15 | Atualizado 22/09/2026 16:20

Flamengo. Pela primeira vez na história, o Rio de Janeiro vai receber uma partida da NFL . Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no próximo domingo (27), às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela terceira semana da temporada 2026/27. Durante a preparação para o confronto, as franquias vão utilizar as estruturas de Botafogo

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens desembarcam na manhã de sexta-feira (25), no Rio de Janeiro. No mesmo dia, as franquias vão realizar treinos na cidade. A equipe do Texas vai utilizar o CT do Ninho do Urubu, do Flamengo, enquanto a equipe de Maryland vai treinar no Espaço Lonier, do Botafogo, ambos na região sudoeste.



O campo do Ninho do Urubu foi elogiado em termos de qualidade durante a vistoria da NFL. O Dallas Cowboys pediu ao Flamengo apenas a cessão do campo e vai utilizar um dos que geralmente são usados pela equipe profissional. A franquia não vai usar a área da academia, fisioterapia ou outras instalações do centro de treinamento.

No mesmo dia, o elenco do Flamengo vai realizar uma atividade no Ninho do Urubu. Porém, não haverá conflito de horários. O elenco se reapresentou nesta terça-feira (22) e realizará treinos até sexta, com folgas previstas para sábado e domingo. Todas as atividades estão marcadas para às 10h. Vale lembrar que alguns jogadores do clube são fãs da NFL, como o zagueiro Léo Ortiz.

A atividade no Ninho do Urubu e no Espaço Lonier será aberta para a imprensa a partir das 14h30 para a captação de imagens e, em seguida, fechada. Antes do treino do Dallas Cowboys, haverá entrevista com o técnico Brian Schottenheimer. Já do lado do Baltimore Ravens, o técnico Jesse Minter e o quaterback Lamar Jackson vão ceder entrevistas após o treinamento.

