Rocinha e Barra receberão ação da franquia da NFL - Divulgação / Miami Dolphins Academy

Rocinha e Barra receberão ação da franquia da NFLDivulgação / Miami Dolphins Academy

Publicado 22/09/2026 12:42 | Atualizado 22/09/2026 12:43

O Rio de Janeiro vive o clima da NFL. O Miami Dolphins, equipe de futebol norte-americano, irá desenvolver um evento especial para jovens brasileiros a partir da próxima quinta (24) até o sábado (26). A ação serve como preparação para a partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, que vão se enfrentar neste domingo (27), no Maracanã.

A ação será feita pela Miami Dolphins Academy, é a iniciativa oficial da franquia da NFL voltada para o desenvolvimento de atletas jovens, capacitação de treinadores e engajamento comunitário por meio do futebol americano e do flag football. As clínicas fazem parte dos esforços contínuos da equipe para expandir o esporte internacionalmente, ampliar o acesso ao flag football e criar um engajamento significativo com fãs e atletas no Brasil.

A primeira clínica vai ocorrer no Complexo Esportivo da Rocinha como parte da programação comunitária da organização, criada para oferecer aos jovens locais a oportunidade de aprender habilidades de flag football, trabalho em equipe e liderança com os treinadores da Miami Dolphins Academy. A ativação será realizada em colaboração com a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), o Governo do Estado do Rio de Janeiro e parceiros locais.

A segunda clínica será realizada na American School, na Barra da Tijuca, como parte do programa The Huddle Abroad: Rio, uma iniciativa no âmbito do Memorando de Entendimento entre a NFL e o Departamento de Estado dos EUA para promover a diplomacia esportiva e expandir o esporte internacionalmente. A clínica dará aos participantes a oportunidade de aprender técnicas de flag football, explorar a conexão entre ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) e esportes, e interagir com o mascote do Miami Dolphins, T.D. As clínicas contarão com fuzileiros navais dos EUA como treinadores convidados ao lado da equipe da Miami Dolphins Academy.

O que é o flag football

O flag football é uma modalidade esportiva derivada do futebol americano, caracterizada pela ausência de contato físico pesado e de equipamentos de proteção complexos Em vez de derrubar o adversário no chão, o defensor precisa arrancar uma das fitas de pano (as flags) presas à cintura de quem carrega a bola. Cada time entra em campo com cinco jogadores de cada lado (ataque e defesa).

O time que está no ataque tem quatro tentativas (downs) para passar da metade do campo e mais quatro para marcar o touchdown na zona final do adversário. flags) e uma bola oval semelhante à do futebol americano, dispensando capacetes e ombreiras. A modalidade foi confirmada no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.