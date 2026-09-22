Estêvão destacou a importância da família no processo de recuperação da lesão - Rafael Ribeiro / CBF

Estêvão destacou a importância da família no processo de recuperação da lesãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 22/09/2026 09:32

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“Minha família foi fundamental para mim nesse período de lesão, que não é muito fácil para um atleta. Acho que perdemos um momento muito especial (a Copa do Mundo), mas sempre estiveram do meu lado, do começo ao fim, então agradeço muito a eles”, iniciou o jogador, em entrevista coletiva.



“Usei muito uma palavra que é a resiliência, de encarar dia após dia, esquecer o que passou e focar no futuro. Fico muito feliz por estar de volta”, disse.



O garoto de 19 anos deu mais detalhes sobre a alegria de representar o país: “É um privilégio. Cada um dos jogadores que é escolhido é privilegiado, porque trabalhamos bastante nos clubes todos os dias. Encaro isso como uma motivação de entregar o meu melhor todos os dias nos treinos e nos jogos”. “Minha família foi fundamental para mim nesse período de lesão, que não é muito fácil para um atleta. Acho que perdemos um momento muito especial (a Copa do Mundo), mas sempre estiveram do meu lado, do começo ao fim, então agradeço muito a eles”, iniciou o jogador, em entrevista coletiva.“Usei muito uma palavra que é a resiliência, de encarar dia após dia, esquecer o que passou e focar no futuro. Fico muito feliz por estar de volta”, disse.O garoto de 19 anos deu mais detalhes sobre a alegria de representar o país: “É um privilégio. Cada um dos jogadores que é escolhido é privilegiado, porque trabalhamos bastante nos clubes todos os dias. Encaro isso como uma motivação de entregar o meu melhor todos os dias nos treinos e nos jogos”.

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O primeiro compromisso da Amarelinha nesta Data Fifa será contra a Austrália, na próxima sexta-feira (25). A bola vai rolar às 7h (de Brasília), em Townsville. Depois, a Seleção voltará a enfrentar os australianos, no dia 29, e terá a Índia pela frente, no dia 3. O primeiro compromisso da Amarelinha nesta Data Fifa será contra a Austrália, na próxima sexta-feira (25). A bola vai rolar às 7h (de Brasília), em Townsville. Depois, a Seleção voltará a enfrentar os australianos, no dia 29, e terá a Índia pela frente, no dia 3.

A agenda da seleção brasileira

. Brasil x Austrália - 25/09, às 7h, em Townsville

. Brasil x Austrália - 29/09, às 7h, em Brisbane

. Brasil x Índia - 03/10, às 11h, em Calcutá

Outras respostas de Estêvão

. Mais sobre o processo de recuperação: “O primeiro mês foi bem difícil. Claro que o objetivo de todos os atletas que jogam futebol é ir para a Copa do Mundo. É um sonho, mas acho que depois que o primeiro mês passou e que a ficha caiu, a coisa mais importante para mim foi torcer. Então a cada jogo, a cada vez que fazíamos um gol, comemorava muito, porque sei das pessoas que estavam envolvidas, sei o quanto é importante para cada atleta que estava lá. O mais importante era torcer, passar energia positiva a eles”.



. O que faz para se prevenir: “É meio difícil falar, mas tenho me cuidado bastante todos os dias. Estou me prevenindo bastante esse ano, fazendo muita fisioterapia, cuidando do meu corpo, da alimentação, do sono... Coisas que um atleta precisa para render ao máximo no campo. É isso que estou fazendo. Foi isso que sempre fiz, mas dando mais atenção também nos dias de hoje”.



. Apoio dos companheiros: “Tive o total apoio nesse período, foi muito legal. Recebi diversas ligações de todos, fico muito feliz e agradeço por esse carinho, que é uma coisa incrível. Todos os jogadores têm os seus objetivos, tanto no coletivo quanto no pessoal. Então não é diferente de mim, que tenho os meus objetivos. Vou tentar trabalhar ao máximo para buscá-los”.



. Baixa minutagem no Chelsea: “Cada técnico tem sua maneira de jogar. Trabalhamos todos os dias, damos o nosso melhor todos os dias. Temos jogadores de extrema qualidade no Chelsea, então o que faço é focar naquilo que posso controlar. Tento dar meu melhor nos treinos, quando recebo oportunidade tento dar meu melhor. Pretendo agarrar todas as chances que tiver. Tento controlar aquilo que posso e deixo o dia de amanhã nas mãos de Deus. Confio muito em mim também”.



. Reencontro com Endrick: “Temos uma amizade muito grande, nos consideramos irmãos. Jogamos muito tempo na base, no profissional do Palmeiras, na seleção brasileira... O que temos conversado é que é um privilégio imenso saber que fomos escolhidos para estarmos aqui. É uma responsabilidade muito grande que queremos agarrar. É uma coisa incrível saber que não estamos tendo muitas oportunidades no clube, mas sabermos que estão confiando em nós. É uma motivação a mais para tentarmos buscar melhorar cada vez mais, tanto no clube quanto aqui. É manter a cabeça erguida”.