Jair terá sua primeira experiência na seleção brasileira principal - Rafael Ribeiro / CBF

Jair terá sua primeira experiência na seleção brasileira principalRafael Ribeiro / CBF

Publicado 22/09/2026 08:54

Zagueiro do Nottingham Forest (ING), Jair revelou como se sentiu ao ser convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil com Austrália e Índia, que acontecerão nos próximos dias. O defensor contou que ficou surpreso e muito emocionado ao ver o técnico italiano falar o seu nome.

“Sabia que tinha uma possibilidade, que estava na pré-lista. Eu estava ali num momento tranquilo com minha esposa, sentindo a convocação mesmo sabendo que tinha a oportunidade de estar aqui. Passou um filme na cabeça”, disse o jogador, em entrevista coletiva.



“Parecia que estava tão distante esse sonho e você escutar o treinador da seleção brasileira falando o seu nome em meio a tantos outros craques... É muito importante, é muita felicidade, por isso fiquei em choque. Demora um pouco para cair a ficha, mas agora estou aqui vendo essas pessoas especiais ao meu lado e estou muito feliz com isso”, complementou.



Aos 21 anos, o jovem mostrou estar ansioso para receber conselhos de Gabriel Magalhães e Marquinhos: “São dois grandes zagueiros em que me inspiro muito. É uma oportunidade única poder treinar com eles. Não só com eles, mas também com outros grandes jogadores. Espero poder aprender o máximo possível e ganhar o máximo de experiência”.

O primeiro compromisso da Amarelinha nesta Data Fifa será contra a Austrália, na próxima sexta-feira (25). A bola vai rolar às 7h (de Brasília), em Townsville. Depois, a Seleção voltará a enfrentar os australianos, no dia 29, e terá a Índia pela frente, no dia 3.

A agenda da seleção brasileira

. Brasil x Austrália - 25/09, às 7h, em Townsville

. Brasil x Austrália - 29/09, às 7h, em Brisbane

. Brasil x Índia - 03/10, às 11h, em Calcutá

Outras respostas de Jair

. Apresentação e parceria com Gabriel Bontempo: “Sou um menino muito humilde, do interior de São Paulo. Joguei na base do Santos desde os meus dez anos. Joguei com o Bontempo, morei com ele no primeiro ano em que estive lá. Meus pais não tinham condições de se mudar para eu continuar minha carreira. Ele me ajudou muito. Depois, me profissionalizei no Santos, aos 19 anos. Fui para o Botafogo, onde tive boa passagem e disputei o Mundial de Clubes. Atualmente, estou no Nottingham Forest”.

. Mais sobre Gabriel Bontempo: “É muito importante na minha vida. Ele abriu as portas de casa para mim. Se não fosse ele, talvez eu nem estaria aqui, porque não tinha lugar para morar”.



. Referências: “Tenho muitas referências na minha carreira. Vou dizer alguns brasileiros: o Lúcio (pentacampeão), o próprio Juan (atualmente gerente técnico da seleção) que está aqui... Para mim é uma honra poder dividir esse espaço com eles. Marquinhos também. Tenho diversas referências que ajudam sempre a me inspirar e conseguir produzir melhor dentro de campo”.



. Experiência na Premier League: “Muito boa. Ano passado tive um começo difícil, não estava tendo muitas oportunidades, mas em nenhum momento desisti e deixei cair. Estive sempre trabalhando em silêncio, pude conquistar minhas oportunidades, então neste ano estou conseguindo jogar mais, ganhando mais espaço no clube. Tem sido muito bom, estou aprendendo muita coisa, jogando grandes jogos contra grandes equipes, contra grandes jogadores. Acho que continuar assim vai me ajudar bastante”.



. Evolução na carreira: “Acho que isso tem até um pouco a ver com o vídeo da minha reação sendo convocado. Há dois anos eu estava jogando a Série B. Há três anos, estava com o LCA (ligamento do joelho) rompido. As coisas sempre aconteceram muito rápido na minha vida, eu só tenho a agradecer a Deus por isso, por sempre estar comigo nos momentos ruins e bons, sempre me dando forças”.



. Experiência na seleção de base: “Foi muito importante para mim não só jogar na base, mas também ser campeão. Acho que consigo trazer uma experiência muito grande desses campeonatos, é algo que me ajudou muito e com certeza vai ser muito bom para que eu possa continuar dando sequência aqui”.