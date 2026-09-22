Jair terá sua primeira experiência na seleção brasileira principalRafael Ribeiro / CBF
“Parecia que estava tão distante esse sonho e você escutar o treinador da seleção brasileira falando o seu nome em meio a tantos outros craques... É muito importante, é muita felicidade, por isso fiquei em choque. Demora um pouco para cair a ficha, mas agora estou aqui vendo essas pessoas especiais ao meu lado e estou muito feliz com isso”, complementou.
A agenda da seleção brasileira
. Brasil x Austrália - 29/09, às 7h, em Brisbane
. Brasil x Índia - 03/10, às 11h, em Calcutá
Outras respostas de Jair
. Referências: “Tenho muitas referências na minha carreira. Vou dizer alguns brasileiros: o Lúcio (pentacampeão), o próprio Juan (atualmente gerente técnico da seleção) que está aqui... Para mim é uma honra poder dividir esse espaço com eles. Marquinhos também. Tenho diversas referências que ajudam sempre a me inspirar e conseguir produzir melhor dentro de campo”.
. Experiência na Premier League: “Muito boa. Ano passado tive um começo difícil, não estava tendo muitas oportunidades, mas em nenhum momento desisti e deixei cair. Estive sempre trabalhando em silêncio, pude conquistar minhas oportunidades, então neste ano estou conseguindo jogar mais, ganhando mais espaço no clube. Tem sido muito bom, estou aprendendo muita coisa, jogando grandes jogos contra grandes equipes, contra grandes jogadores. Acho que continuar assim vai me ajudar bastante”.
. Evolução na carreira: “Acho que isso tem até um pouco a ver com o vídeo da minha reação sendo convocado. Há dois anos eu estava jogando a Série B. Há três anos, estava com o LCA (ligamento do joelho) rompido. As coisas sempre aconteceram muito rápido na minha vida, eu só tenho a agradecer a Deus por isso, por sempre estar comigo nos momentos ruins e bons, sempre me dando forças”.
. Experiência na seleção de base: “Foi muito importante para mim não só jogar na base, mas também ser campeão. Acho que consigo trazer uma experiência muito grande desses campeonatos, é algo que me ajudou muito e com certeza vai ser muito bom para que eu possa continuar dando sequência aqui”.
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