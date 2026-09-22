Gustavo Scarpa faz resenha sobre 'A Morte de Ivan Ilitch', de Liev Tolstói - Reprodução / YouTube

Gustavo Scarpa faz resenha sobre 'A Morte de Ivan Ilitch', de Liev TolstóiReprodução / YouTube

Publicado 22/09/2026 22:32

Meia-atacante do Atlético-MG, revelado pelo Fluminense , Gustavo Scarpa vem roubando os holofotes nas redes sociais por um motivo curioso. Desde o dia 31 de agosto, o atleta passou a alimentar o "Canal do Scarpinha", seu perfil no YouTube, com resenhas sobre suas últimas leituras. Os vídeos viralizaram e têm repercutido entre a torcida do Galo e até em veículos de imprensa estrangeiros.

O canal do jogador já existia desde o fim de 2021, mas as gravações giravam em torno de bastidores do cotidiano dos clubes e outros temas do seu interesse, como skates e cubos mágicos. Sem postar desde 2024, o meia reativou o perfil em grande estilo. Do mês passado até esta semana, ele já publicou quatro resenhas de livros e acumulou cerca de 880 mil visualizações.

As obras analisadas por Scarpa neste recomeço foram: "Seus Olhos Viam Deus", de Zora Neale Hurston; "A Morte de Ivan Ilitch", de Liev Tolstói; "Senhor das Moscas", de William Golding; e "A Noite", de Elie Wiesel. Todas as resenhas foram feitas na própria casa do jogador, em cenário descrito por ele como "improvisado".

Torcida do Atlético-MG cria a 'Galeitura'

A primeira a abraçar a "causa literária" de Scarpa foi a torcida do Atlético-MG. Na última semana, a influência do jogador originou o perfil "Galeitura" no Instagram. A iniciativa, gerida por torcedores do Galo, consiste em um clube do livro em homenagem ao jogador, apontado pela própria biografia do perfil como "o precursor do movimento".

Em poucos dias, a conta acumulou mais de 71 mil seguidores e engajou sorteios, debates literários on-line e parcerias com autores e literatos famosos como a cearense Socorro Acioli, escritora dos sucessos "A Cabeça do Santo" e "Oração Para Desaparecer".

A ascensão meteórica das resenhas de Scarpa e do movimento "Galeitura" teve reflexos imediatos. Depois de ser analisado pelo jogador em seu vídeo mais visto, o livro "A Morte de Ivan Ilitch" assumiu o topo da lista dos mais vendidos do momento na plataforma Amazon Brasil.

Veículos da Argentina e dos EUA repercutem

Nesta terça-feira (22), a fase leitora do "Canal do Scarpinha" virou pauta no jornal "Olé", um dos principais da Argentina. Na matéria, o veículo apontou a repercussão das resenhas como um "fenômeno cultural" e se espantou com o fato de os companheiros de Scarpa no Atlético-MG estarem se juntando a ele em suas leituras. Segundo o portal, parte dos atletas do Galo o agradeceram por incentivá-los a ler.

O "Hola News", veículo voltado para a comunicade latina nos Estados Unidos, também se derreteu com o movimento liderado pelo jogador. A notícia exaltou a ascensão da obra de Liev Tolstói, analisada pelo meia no dia 2 de setembro, ao topo das vendas da Amazon. Além disso, relembrou entrevistas anteriores de Scarpa, nas quais ele já deixava escapar o gosto pela leitura.