Ronaldo Fenômeno foi centroavante da seleção brasileira entre 1994 e 2011Divulgação / CBF
Dia 18 ou 22? Entenda por que Ronaldo comemora 'dois aniversários'
Oficialmente, o Fenômeno completa 50 anos nesta terça (22); porém, relatos indicam que, na verdade, ele nasceu em 18 de setembro
São Cristóvão rebate Cruzeiro sobre Ronaldo: 'Não formaram ele'
Discussão sobre qual das duas equipes revelou o Fenômeno dura anos; primeira partida oficial do centroavante foi pelo clube mineiro
Argentina encaminha renovação com Lionel Scaloni
Treinador, de 48 anos, comanda equipe desde 2018; conversas são por ampliação até a disputa da Copa América daqui a dois anos
Nível vai piorar, diz dirigente do Fla sobre redução de estrangeiros
José Boto afirmou que clubes terão mais dificuldade para manter jogadores de qualidade antes de uma possível saída para a Europa
Vencedores de jogos da NFL no Brasil tiveram 'sorte' nos últimos anos
Philadelphia Eagles conquistou o título em 2024, enquanto o Los Angeles Chargers foi para os playoffs na última temporada
Ex-Botafogo, Neto tem acerto encaminhado com a Juventus
Jogador, de 37 anos, teve passagem ruim e curta pelo Alvinegro; veterano rescindiu contrato e está perto de voltar ao futebol europeu
Dia 18 ou 22? Entenda por que Ronaldo comemora 'dois aniversários'
Oficialmente, o Fenômeno completa 50 anos nesta terça (22); porém, relatos indicam que, na verdade, ele nasceu em 18 de setembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.