Ronaldo Fenômeno foi centroavante da seleção brasileira entre 1994 e 2011 - Divulgação / CBF

Ronaldo Fenômeno foi centroavante da seleção brasileira entre 1994 e 2011Divulgação / CBF

Publicado 22/09/2026 16:58 | Atualizado 22/09/2026 17:57

O DIA te explica com detalhes a história dos "dois aniversários" do camisa 9 do Penta. Bicampeão mundial com a Seleção, em 1994 como promessa e em 2002 como protagonista, Ronaldo Fenômeno é uma figura mística do futebol brasileiro. Ídolo nacional, o ex-centroavante completa 50 anos nesta terça-feira (22), mas relatos indicam que, na verdade, ele nasceu quatro dias antes, em 18 de setembro de 1996. A curiosidade, que virou motivo de polêmica entre São Cristóvão e Cruzeiro , gera confusão até hoje. Por isso,te explica com detalhes a história dos "dois aniversários" do camisa 9 do Penta.

Na biografia "Ronaldo: A jornada de um gênio", publicada em março de 2006, o escritor britânico James Mosley explica a divergência na data de nascimento do brasileiro. Segundo relatos ouvidos por ele, o "duplo aniversário" aconteceu porque o pai de Ronaldo, Nélio Nazário de Lima, não tinha dinheiro para pagar a taxa de registro do bebê. E a diferença de quatro dias foi o tempo que ele levou para arrecadar o montante.

"Ironicamente, Ronaldo comemora dois aniversários (um sinal, desde cedo, de sua realeza, talvez?), pois na época seu pai não tinha dinheiro para pagar a taxa de registro no cartório. Precisou de quatro dias para conseguir a quantia e, para evitar uma multa por atraso, declarou que Ronaldo nascera em 22 de setembro. Por isso, Ronaldo comemora em 18 de setembro o aniversário com sua família e no dia 22 o aniversário oficial", escreveu o britânico, no livro sobre o ex-atacante.

Ronaldo completa 50 anos

Nesta terça-feira (22), a confusão anual sobre a data do aniversário de Ronaldo se repetiu. Clubes, jornais e figuras do mundo do futebol voltaram a desejar os parabéns ao ídolo da Seleção, quatro dias depois de fazê-lo pela primeira vez. Nesse cenário, o perfil "Rede Ronaldo", iniciativa de conteúdo esportivo criada pelo próprio ex-camisa 9, brincou com a divergência no Instagram.

"Isso mesmo, o Ronaldo tem 2 dias para comemorar! O Fenômeno nasceu no dia 18 de setembro de 1976, mas só foi registrado em cartório quatro dias depois, no dia 22. Por isso, oficialmente, hoje também é dia de festa! Parabéns (de novo), Fenômeno!", publicou o perfil.