Vini Jr e Nacho se cumprimentam durante partida do Real Madrid em 2023 - Javier Soriano / AFP

Vini Jr e Nacho se cumprimentam durante partida do Real Madrid em 2023Javier Soriano / AFP

Publicado 22/09/2026 15:55

Alvo de vaias recentes no Santiago Bernabéu, Vini Jr recebeu o apoio de uma figura importante do Real Madrid . Nacho Fernández, zagueiro formado nas categorias de base e ex-capitão do clube, saiu em defesa do brasileiro e pediu paciência à torcida merengue.

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A declaração acontece em um momento de cobrança sobre o atacante. No último domingo (20), pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, ele teve atuação discreta na derrota por

A declaração acontece em um momento de cobrança sobre o atacante. No último domingo (20), pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, ele teve atuação discreta na derrota por 2 a 1 para o Atlético de Madrid e deixou o gramado aos nove minutos do segundo tempo.

Em entrevista ao programa 'El Larguero', da rádio espanhola 'Cadena SER', Nacho ressaltou a importância do camisa 7 para o time e lembrou que oscilações de desempenho fazem parte da carreira de qualquer atleta.

"Vini ganhou muitas coisas no Real Madrid e deu muito ao Real Madrid. Todos os jogadores têm momentos em que podem estar abaixo do nível. Conheço pessoalmente o Vini e não tenho nenhuma dúvida de que é o que mais trabalha", disse.

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Na sequência, o ex-jogador endereçou um recado direto à torcida presente no Bernabéu. Embora reconheça a exigência costumeira do público, pediu que o ambiente se torne mais receptivo à recuperação do brasileiro. Na sequência, o ex-jogador endereçou um recado direto à torcida presente no Bernabéu. Embora reconheça a exigência costumeira do público, pediu que o ambiente se torne mais receptivo à recuperação do brasileiro.

"Ainda tem muitas coisas para dar ao Real Madrid. Eu adoraria que essas vaias se transformassem em aplausos. Incentivo a torcida a estar com o Vini, pelo passado dele e pelo que ainda tem para fazer", completou.



Na temporada atual, Vini Jr soma oito partidas pela equipe, com um gol e três assistências. No Campeonato Espanhol, o atacante disputou sete jogos, todos como titular. O único tento marcado até aqui saiu na vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, em agosto.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato