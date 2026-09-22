Danilo em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Danilo em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/09/2026 14:11 | Atualizado 22/09/2026 14:12

Autor do gol do título do Flamengo na Libertadores do ano passado, Danilo, de 35 anos, já revelou que é torcedor rubro-negro, mas na sua casa há quem não compartilha do seu amor pelo clube da Gávea. O seu filho João, de 7 anos, é tricolor. Ao abordar sua relação com o herdeiro, o veterano contou que quando optou por acertar com o Flamengo a sua atitude gerou discórdia no seu lar.

Danilo, do Flamengo, sobre sua relação com o filho tricolor:



"A família da mãe dele é bastante rubro-negra, mas tem 3 ou 4 tricolores que são a resistência. A minha família é completamente flamenguista. Ele abraçou essa ideia (de ser tricolor) e não tem volta."



"Quando eu falei… — Planeta do Futebol (@futebol_info) September 22, 2026

"Quando eu falei para ele que ia vir para o Flamengo, ele deixou de conversar comigo. Na noite, chorou muito, se trancou no banheiro, dormiu chorando à beça", afirmou em participação do canal "GNT".

Danilo explicou o motivo do filho ser torcedor do Fluminense. Apesar dele e da maioria dos familiares da sua mulher serem flamenguistas, há alguns tricolores príximos.

"A família da mãe dele é bastante rubro-negra, mas tem 3 ou 4 tricolores que são a resistência. A minha família é completamente flamenguista. Ele abraçou essa ideia (de ser tricolor) e não tem volta", explicou.

Danilo defendeu a Juventus por seis temporadas. O defensor confessou que planejava encerrar sua carreira atuando pela Velha Senhora, porém, tudo mudou no fim da sua passagem.

"Eu, honestamente, pensava que ia terminar minha carreira na Juventus, como eu tinha planejado. De repente, por uma situação interna, simplesmente eu não tinha a mesma valorização, eu não era mais reconhecido como tal, estava fora do projeto", disse.

Posteriormente, o Flamengo acabou procurando Danilo e acabou finalizando um acerto com o clube carioca. Apesar de ser algo considerado inesperado a parceria deu certo.

"Caraca, e agora? E meus planos, pô? Mas eu não tinha decidido isso. E aí essa é justamente a capacidade que a gente tem que desenvolver: ir dançando com as incertezas da vida.", concluiu.

Danilo chegou ao Flamengo no ano passado e atuou como zagueiro. Apesar de ter ficado a maioria dos jogos no banco de reservas, ele foi decisivo no título da Libertadores do ano passado e também foi convocado para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026.