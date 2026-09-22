Piloto franco-argelino da Red Bull Racing, Isack Hadjar - John Thys / AFP

Piloto franco-argelino da Red Bull Racing, Isack HadjarJohn Thys / AFP

Publicado 22/09/2026 13:20

O grid para o GP do Azerbaijão, no próximo sábado (26), será bem modificado em relação à corrida da Espanha, realizada há duas semanas. Recuperado de fratura no pulso que o tirou de três provas da temporada da Fórmula 1 , o piloto franco-argelino Isack Hadjar foi confirmado no cockpit da Red Bull ao lado do holandês Max Verstappen.

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Ausente em Madri e também na Holanda (Zandvoort) e na Itália (Monza), Hadjar foi substituído por Liam Lawson no período. Agora, o neozelandês retoma sua posição na direção da Racing Bulls, equipe corimã da Red Bull, enquanto o japonês Yuki Tsunoda volta às funções de piloto reserva. Ausente em Madri e também na Holanda (Zandvoort) e na Itália (Monza), Hadjar foi substituído por Liam Lawson no período. Agora, o neozelandês retoma sua posição na direção da Racing Bulls, equipe corimã da Red Bull, enquanto o japonês Yuki Tsunoda volta às funções de piloto reserva.

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"A Oracle Red Bull Racing tem o prazer de dar as boas-vindas a Isack de volta neste fim de semana", informou o comunicado divulgado pela Red Bull nesta terça-feira (22). "Após se recuperar com sucesso da lesão no pulso, Isack voltará à ação no Circuito da Cidade de Baku na quinta-feira."

"A Oracle Red Bull Racing tem o prazer de dar as boas-vindas a Isack de volta neste fim de semana", informou o comunicado divulgado pela Red Bull nesta terça-feira (22). "Após se recuperar com sucesso da lesão no pulso, Isack voltará à ação no Circuito da Cidade de Baku na quinta-feira."

A escuderia ainda agradeceu seus "substitutos" enquanto Hadjar se cuidava. "A equipe gostaria de agradecer sinceramente a Liam por seu profissionalismo, dedicação e trabalho árduo ao longo das últimas três corridas. Ao assumir a posição em circunstâncias desafiadoras, ele apresentou atuações impressionantes e deu uma contribuição valiosa à equipe."