Fariba Hashimi esteve na Olimpíada de Paris-2024AFP
Ciclista que se disfarçava de homem conquista medalha de prata
Afegã Fariba Hashimi, que precisou fugir do país natal, subiu ao pódio na prova de estrada dos Jogos Asiáticos, no Japão
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Estêvão relembra lesão e ausência na Copa do Mundo: ‘Não é fácil’
Recuperado de problema muscular, atacante foi chamado por Carlo Ancelotti para disputar os amistosos do Brasil com Austrália e Índia
UFC 334 confirma disputas de cinturão entre Amanda Nunes e Kayla, além Gane x Hokit
Marcado para novembro, evento terá Ciryl Gane x Josh Hokit pelo título dos pesados e Amanda Nunes diante de Kayla Harrison no peso-galo
Jair festeja convocação para a Seleção: ‘Fiquei em choque’
Aos 21 anos, zagueiro estará à disposição de Carlo Ancelotti para os amistosos com Austrália e Índia; o primeiro será na sexta-feira (25)
Desempenho no returno é crucial para liderança do Flamengo
Rubro-Negro só sofreu uma derrota na segunda metade do Campeonato Brasileiro; Palmeiras caiu muito de produção e perdeu a ponta da tabela
Com grupo reduzido, Seleção faz primeiro treino na Austrália
Carlo Ancelotti ainda aguarda pela maior parte dos jogadores convocados, e grupo só ficará completo nesta quarta-feira (23)