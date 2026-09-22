Jogadores em ação durante treino da seleção brasileira no Ballymore Stadium, em BrisbaneRafael Ribeiro / CBF
A maior parte dos convocados ainda vai se apresentar ao longo do dia. Otávio, Arthur Dias e Vanderson tem chegada prevista para quarta (23), quando o grupo ficará completo.
Jair, Vitor Reis, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Gabriel Bontempo, Danilo, Estêvão, Raphinha e Rayan trabalharam com bola. Gabriel Magalhães foi preservado e permaneceu na academia. Já Pedro Morisco fez um treino específico de goleiros, com Taffarel.
A agenda da seleção brasileira
. Brasil x Austrália - 29/09, às 7h, em Brisbane
. Brasil x Índia - 03/10, às 11h, em Calcutá
A lista de jogadores convocados
- Hugo Souza (Corinthians)
- Pedro Morisco (Coritiba)
- Otávio (Cruzeiro)
. Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair (Nottingham Forest)
- Marquinhos (PSG)
- Matheuzinho (Corinthians)
- Mauro Júnior (PSV)
- Vanderson (Monaco)
- Vitor Reis (Manchester City)
. Meio-campistas
- Andrey Santos (Manchester United)
- Breno Bidon (Corinthians)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Danilo Santos (Botafogo)
- Douglas Luiz (Juventus)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- Martinelli (Fluminense)
. Atacantes
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vini Jr (Real Madrid)
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