Vanderson em ação durante jogo da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

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Theo Faria
Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti convocou neste sábado (19) o lateral-direito Vanderson, do Monaco (FRA), para os amistosos com Austrália e Índia, que serão disputados entre o fim de setembro e o início de outubro. O defensor será o substituto de Wesley, da Roma (ITA), que precisou ser cortado por causa de uma lesão.
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Antes, o comandante italiano já havia feito uma mudança na lista de jogadores anunciada no início do mês, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O atacante João Pedro, do Chelsea, foi outro que se machucou e acabou trocado pelo meio-campista Martinelli, do Fluminense.
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O comunicado da CBF

"O atleta Vanderson, do Monaco, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia.

O jogador substitui Wesley, da Roma, lesionado."
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A agenda da seleção brasileira

. Brasil x Austrália - 25/09, às 7h, em Townsville
. Brasil x Austrália - 29/09, às 7h, em Brisbane
. Brasil x Índia - 03/10, às 11h, em Calcutá
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A lista de convocados de Carlo Ancelotti

. Goleiros
- Hugo Souza (Corinthians)
- Pedro Morisco (Coritiba)
- Otávio (Cruzeiro)

. Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair (Nottingham Forest)
- Marquinhos (PSG)
- Matheuzinho (Corinthians)
- Mauro Júnior (PSV)
- Vanderson (Monaco)
- Vitor Reis (Manchester City)

. Meio-campistas
- Andrey Santos (Manchester United)
- Breno Bidon (Corinthians)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Danilo Santos (Botafogo)
- Douglas Luiz (Juventus)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- Martinelli (Fluminense)

. Atacantes
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vini Jr (Real Madrid)