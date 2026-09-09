Técnico Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira com muitas novidades para amistosos contra Austrália e Índia - Rafael Ribeiro/CBF

Técnico Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira com muitas novidades para amistosos contra Austrália e ÍndiaRafael Ribeiro/CBF

Publicado 09/09/2026 16:09

s jogadores que estiveram na Copa do Mundo, a maioria atacantes, será importante para ajudar a nova geração que será preparada para a Copa América de 2027 e o Mundial de 2030.

nova seleção brasileira convoca por Carlo Ancelotti tem uma base formada pelos homens de confiança ou que se destacaram ao longo do primeiro ano de trabalho. Para o italiano, oque será preparada para a Copa América de 2027 e o Mundial de 2030.

E essa missão caberá a Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães, Raphinha e Vini Jr, os mais experientes. Os outros remanescentes da Seleção são os jovens Danilo, Endrick e Rayan.



"Escolhi esses jogadores para ajudarem nessa mudança de geração. Eles são muito importantes para o futuro, estamos certos de que, por compromisso, seriedade, profissionalismo, eles vão ajudar o grupo dos jovens a melhorar e se preparar para as próximas competições. Isso não significa que outros jogadores não vão estar. Priorizamos os jovens e a qualidade nesses amistosos para ter informação mais completa de todos os jogadores", explicou Ancelotti.

Tempo de testes na seleção brasileira



Diante desse cenário de poucos remanescentes e muitas novidades, o técnico pretende fazer muitas observações nesses três primeiros amistosos, contra Austrália (duas vezes) e Índia, além da Data Fifa de novembro, contra Japão e Singapura. Há outros nomes no radar que ganharão as primeiras oportunidades, assim como velhos conhecidos que podem retornar.



"Agora é um momento para priorizar isso, os jovens que têm potencial e podem estar no futuro. Uma coisa é certa. O jogador de 34 ou 35 anos não vai ter futuro, é o presente. Se o jogador nessa idade está preparado para jogar uma competição importante, vai estar na Seleção. Mas agora a prioridade é essa, priorizar os jovens", disse.



Muitos jovens e poucos experientes



Também chamou a atenção na convocação a pouca quantidade de jogadores acima dos 30 anos: Douglas Santos e Marquinhos. Outros têm 29, casos de Pedro e Raphinha, enquanto Gabriel Magalhães, 28. Ancelotti, entretanto, não fechou as portas para os mais experientes neste novo ciclo.



"Primeiro, quero agradecer aos jogadores que já tomaram a decisão de não estar com a Seleção no futuro, agradecer a eles pelo compromisso de quando estiveram conosco. E para todos os outros não há porta fechada, a porta está aberta a todos. Lógico que agora eu prefiro focar meu trabalho com os jovens e acompanhar o progresso deles", disse.



Outras declarações de Ancelotti



Trabalho nbeste início de ciclo

"A ideia é muito clara, colocar uma nova geração de futebolistas. Sim, podemos fazer um trabalho sem pressa, tomando a decisão mais correta para o futuro. Falando de qualidade, eu acho que nesse momento há algumas posições bem cobertas, no futuro não vamos ter problemas com a defesa e com atacantes. Temos que escolher meio-campistas. Nesse momento temos um pouco de carência no meio de campo, isso é óbvio, isso vai determinar também o modelo de jogo para o futuro da Seleção."



Sobre o modelo de jogo da seleção

"O modelo de jogo depende muito das características dos jogadores que você tem e de qualidade nesse momento. Todo mundo fala do modelo de jogo da Espanha, mas a Espanha pode propor esse modelo porque tem muitos meio-campistas. Espanha teve a sorte de ter uma geração de meio-campistas muito forte. Digo que o modelo de jogo depende das características que você tem. Quando você tem muitos bons defensores, muitos bons atacantes, fazer o jogo de controle de posição é muito mais complicado."



Três goleiros que não estiveram na Copa

"Vale o mesmo que para os outros jogadores. Taffarel está avaliando os jovens agora e me parece que há outros também, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Europa. Otávio está atuando muito bem no Cruzeiro, também o Morisco. Hugo Souza eu já conheço. Não quer dizer que os outros estão excluídos. Alisson conhecemos muito bem. Quando chegar a competição, a próxima Copa América, se Alisson seguir sendo o melhor goleiro do Brasil ele vai jogar. Mas agora temos que priorizar isso, caras novas."



Mauro Júnior para a lateral esquerda

"Mauro Júnior é um lateral-esquerdo com característica bastante diferente dos outros, gosta de jogar por dentro, ofensivo, com qualidade. É um lateral-esquerdo que não conheço muito, estamos avaliando todos os laterais-esquerdos que estão na Europa. Temos boas opções, Kaíque que está no Como. Todos os laterais da lista larga têm perfil para estar conosco nas próximas convocações. Sobre Mauro Júnior, quero vê-lo de perto, me parece que tem um perfil muito interessante."