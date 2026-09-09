Gabriel Jesus comemorando seu primeiro gol com a camisa do Barcelona - Divulgação / Barcelona

Gabriel Jesus comemorando seu primeiro gol com a camisa do Barcelona Divulgação / Barcelona

Publicado 09/09/2026 19:58

Este foi o 27º gol de Gabriel Jesus em 55 partidas na Liga dos Campeões, o que resulta em uma média de 0,49 gol por jogo, ficando atrás apenas de Kaká, Vini Jr. e Neymar. Desde 2017 no futebol europeu, o atacante soma 127 bolas na rede e 67 assistências em 360 partidas.

O recém-contratado pelo Barcelona marcou seu primeiro gol com a camisa do clube catalão. Na ocasião, o brasileiro entrou aos 38 minutos da segunda etapa e marcou o quinto e último gol no triunfo pela estreia na competição na temporada 2026/27.

Gabriel Jesus foi oficializado no Barcelona no começo de setembro. O brasileiro chegou ao clube catalão por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões), com possibilidade de acréscimo no valor por metas estabelecidas. Ele assinou contrato de três anos com o clube catalão.

Veja abaixo como fica o top 5:

1º - Neymar: 43 gols

2º - Vini Jr: 34 gols

3º - Kaká: 30 gols

4º - Gabriel Jesus e Rivaldo: 27 gols

5º - Rodrygo: 26 gols