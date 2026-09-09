Gabriel Jesus comemorando seu primeiro gol com a camisa do Barcelona Divulgação / Barcelona
Veja abaixo como fica o top 5:
2º - Vini Jr: 34 gols
3º - Kaká: 30 gols
4º - Gabriel Jesus e Rivaldo: 27 gols
5º - Rodrygo: 26 gols
Agora você pode ler esta notícia off-line
Gabriel Jesus comemorando seu primeiro gol com a camisa do Barcelona Divulgação / Barcelona
Gabriel Jesus marca pelo Barcelona e alcança marca de Rivaldo
Com 27 gols em 55 partidas, atacante se iguala ao ex-jogador entre os brasileiros que mais balançaram as redes na Liga dos Campeões
Lateral convocado por Ancelotti já foi comparado a Romário e Ronaldo
Mauro Junior atua pela ala esquerda do campo, tem 27 anos, joga no PSV, da Holanda e é uma das 16 novidades na nova lista de Ancelotti
Rojas volta a receber chance no Vasco e busca recuperar espaço
Meia colombiano ficou fora de cinco partidas por conta de um edema na coxa direita e voltou a equipe contra o Santa Fe, pela Sul-Americana
Santos anuncia contratação de Everton Cebolinha, ex-Flamengo
Atacante, de 30 anos, assinou contrato com o Peixe até o fim deste ano, com a opção de renovação por mais duas temporadas
Reformulação dos goleiros é ponto de atenção em convocação da Seleção
Carlo Ancelotti optou por não chamar nenhum arqueiro remanescente da Copa do Mundo de 2026 para os amistosos com Austrália e Índia
Neymar celebra convocação de Bontempo para a Seleção: 'Feliz demais'
Astro do Santos fez uma ligação de vídeo para parabenizar o jovem de 21 anos, que recebeu sua primeira oportunidade com a Amarelinha
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.