Mauro Jr. atuando pela equipe do PSV no Campeonato Holandês - Divulgação / PSV

Mauro Jr. atuando pela equipe do PSV no Campeonato HolandêsDivulgação / PSV

Publicado 09/09/2026 19:46

Rio - Convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira, o lateral-esquerdo Mauro Junior foi uma das novidades do técnico Carlo Ancelotti na convocação desta quarta-feira (9), para os dois amistosos contra a Austrália e um contra a Índia. Embora desconhecido da maioria da torcida brasileira, o jogador já foi até mesmo comparado com Romário e Ronaldo.

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"É um dos dias mais felizes da minha vida. A gente trabalha a carreira inteira para viver momentos como esse e, quando acontece, parece que passa um filme na cabeça. Tudo o que vivi, tudo o que precisei superar, cada treino, cada jogo, cada dificuldade. Tudo fez parte do caminho até chegar aqui. Vestir a camisa da Seleção Brasileira é um sonho de criança que agora virou realidade", disse. "É um dos dias mais felizes da minha vida. A gente trabalha a carreira inteira para viver momentos como esse e, quando acontece, parece que passa um filme na cabeça. Tudo o que vivi, tudo o que precisei superar, cada treino, cada jogo, cada dificuldade. Tudo fez parte do caminho até chegar aqui. Vestir a camisa da Seleção Brasileira é um sonho de criança que agora virou realidade", disse.

Carreira do jogador

Mauro Junior fez a categoria de base pelo Desportivo Brasil, mas chegou a ser emprestado para o Vasco e o Shandong Luneng, da China. O jogador atuou profissionalmente em apenas quatro partidas em solo brasileiro, transferindo-se em pouco tempo para o PSV, da Holanda, em 2017.

Na época que chegou, ele atuava como meio-campista e foi comparado a Romário e Ronaldo, por conta da longa relação que o clube da Holanda tem com os brasileiros. Desde então, seguiu por lá durante os últimos nove anos, atuando como meio-campista, lateral-direito, mas principalmente como lateral-esquerdo.

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Ele ainda chegou a ser emprestado durante 6 meses para o Heracles, somando seis gols e sete assistências. Mas se firmou no PSV logo depois. Mauro Junior nunca havia vestido a camisa da Seleção, contudo, era frequentemente convocado para as categorias de base. Ao todo, acumula 21 jogos e três gols marcados, além da conquista do Sul-Americano Sub-17 de 2015. Ele ainda chegou a ser emprestado durante 6 meses para o Heracles, somando seis gols e sete assistências. Mas se firmou no PSV logo depois. Mauro Junior nunca havia vestido a camisa da Seleção, contudo, era frequentemente convocado para as categorias de base. Ao todo, acumula 21 jogos e três gols marcados, além da conquista do Sul-Americano Sub-17 de 2015.

Momento atual

Na temporada passada, ele atuou em 37 partidas, dando 11 assistências e marcando um gol. O jogador foi considerado como um dos pilares da conquista do tricampeonato holandês do PSV. Na temporada atual, em apenas seis jogos, o lateral já balançou as redes uma vez e deu um passe para gol.

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Mauro Junior deve estrear na Liga dos Campeões na próxima quinta-feira (10), no duelo entre PSV e Shakhtar Donetsk, às 13h45 (de Brasília), na Holanda. O time ucraniano conta com brasileiros como o atacante Kauã Elias, ex-Fluminense, e Rayan Roberto, ex-Flamengo. Mauro Junior deve estrear na Liga dos Campeões na próxima quinta-feira (10), no duelo entre PSV e Shakhtar Donetsk, às 13h45 (de Brasília), na Holanda. O time ucraniano conta com brasileiros como o atacante Kauã Elias, ex-Fluminense, e Rayan Roberto, ex-Flamengo.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza