Carlo Ancelotti convocou os goleiros Hugo Souza (Corinthians), Otávio (Cruzeiro) e Pedro Morisco (Coritiba) - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti convocou os goleiros Hugo Souza (Corinthians), Otávio (Cruzeiro) e Pedro Morisco (Coritiba)Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/09/2026 19:00 | Atualizado 09/09/2026 20:23

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Para o Mundial, foram chamados Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio). Agora, o italiano escolheu Hugo Souza (Corinthians), Otávio (Cruzeiro) e Pedro Morisco (Coritiba). Os novos nomes, que são mais jovens (27, 20 e 22 anos de idade, respectivamente), têm margem para evoluir ao longo do ciclo, o que colabora para que figurem na relação.



Do trio, apenas Hugo Souza já trabalhou com o comandante anteriormente. Revelado pelo



Otávio tem trajetória curiosa, uma vez que ganhou espaço no Cruzeiro depois da grave lesão de Cássio, em março. Antes, jogava nas categorias de base e nem sequer era utilizado nos profissionais. Desde que assumiu o posto, acumulou boas atuações e terá a chance de representar o país. Para o Mundial, foram chamados Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio). Agora, o italiano escolheu Hugo Souza (Corinthians), Otávio (Cruzeiro) e Pedro Morisco (Coritiba). Os novos nomes, que são mais jovens (27, 20 e 22 anos de idade, respectivamente), têm margem para evoluir ao longo do ciclo, o que colabora para que figurem na relação.Do trio, apenas Hugo Souza já trabalhou com o comandante anteriormente. Revelado pelo Flamengo , clube pelo qual viveu altos e baixos, o arqueiro defende o Corinthians há cerca de duas temporadas. Por lá, consolidou-se e despertou o interesse da seleção brasileira.Otávio tem trajetória curiosa, uma vez que ganhou espaço no Cruzeiro depois da grave lesão de Cássio, em março. Antes, jogava nas categorias de base e nem sequer era utilizado nos profissionais. Desde que assumiu o posto, acumulou boas atuações e terá a chance de representar o país.

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Cria do Coritiba, Pedro Morisco também se destaca no Campeonato Brasileiro. Ele, porém, é um dos pilares do time há mais de dois anos. As primeiras oportunidades vieram ainda na Série B, em 2024. De lá para cá, cresceu de produção e, então, vestirá a Amarelinha. Cria do Coritiba, Pedro Morisco também se destaca no Campeonato Brasileiro. Ele, porém, é um dos pilares do time há mais de dois anos. As primeiras oportunidades vieram ainda na Série B, em 2024. De lá para cá, cresceu de produção e, então, vestirá a Amarelinha.

O que pensa Carlo Ancelotti



Apesar de confiar na evolução de Hugo Souza, Otávio e Pedro Morisco, o técnico não descartou voltar a convocar velhos conhecidos no futuro. O único que aparentemente segue no radar do italiano para os próximos compromissos é Alisson, titular nas últimas três Copas do Mundo.

“Taffarel (preparador de goleiros) está olhando todos os goleiros jovens que estão atuando, mas parece que há outros, não só no futebol brasileiro, mas também no europeu. O Otávio está indo muito bem no Cruzeiro, o Pedro Morisco também. O Hugo Souza já conhecemos. Isso não significa que os outros estão excluídos”, disse o comandante, em entrevista coletiva.



“Alisson conhecemos muito bem e, quando chegarem as competições, se continuar sendo o melhor, vai jogar. Agora, temos que priorizar os mais jovens”, complementou.

A agenda da seleção brasileira

. Brasil x Austrália - 25/09, às 7h, em Townsville

. Brasil x Austrália - 29/09, às 7h, em Brisbane

. Brasil x Índia - 03/10, às 11h, em Calcutá

