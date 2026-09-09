Torcedores do Brasil no estádioErica Martin/Arquivo Agência O Dia
Torcedores se dividem sobre novidades em convocação da Seleção
Carlo Ancelotti anunciou, nesta quarta-feira (9), os 26 convocados para os amistosos contra Austrália e Índia, na próxima Data Fifa
Torcedores se dividem sobre novidades em convocação da Seleção
Carlo Ancelotti anunciou, nesta quarta-feira (9), os 26 convocados para os amistosos contra Austrália e Índia, na próxima Data Fifa
Gabriel Jesus marca pelo Barcelona e alcança marca de Rivaldo
Com 27 gols em 55 partidas, atacante se iguala ao ex-jogador entre os brasileiros que mais balançaram as redes na Liga dos Campeões
Lateral convocado por Ancelotti já foi comparado a Romário e Ronaldo
Mauro Junior atua pela ala esquerda do campo, tem 27 anos, joga no PSV, da Holanda e é uma das 16 novidades na nova lista de Ancelotti
Rojas volta a receber chance no Vasco e busca recuperar espaço
Meia colombiano ficou fora de cinco partidas por conta de um edema na coxa direita e voltou a equipe contra o Santa Fe, pela Sul-Americana
Santos anuncia contratação de Everton Cebolinha, ex-Flamengo
Atacante, de 30 anos, assinou contrato com o Peixe até o fim deste ano, com a opção de renovação por mais duas temporadas
Reformulação dos goleiros é ponto de atenção em convocação da Seleção
Carlo Ancelotti optou por não chamar nenhum arqueiro remanescente da Copa do Mundo de 2026 para os amistosos com Austrália e Índia
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