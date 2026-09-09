Torcedores do Brasil no estádio - Erica Martin/Arquivo Agência O Dia

Torcedores do Brasil no estádioErica Martin/Arquivo Agência O Dia

Publicado 09/09/2026 20:00

nomes convocados para a primeira Data Fifa após a eliminação decepcionante na Copa do Mundo de 2026. Enquanto uma parcela considerou que o nível dos nomes está muito abaixo das expectativas, outro grupo aprovou as mudanças.

Rio - Torcedores da seleção brasileira se dividiram a respeito dosapós a eliminação decepcionante na Copa do Mundo de 2026. Enquanto uma parcela considerou que o nível dos nomes está muito abaixo das expectativas, outro grupo aprovou as mudanças.

que ao menos dez jogadores que atuam em solo brasileiro são convocados para atuar com a Amarelinha. Em busca de uma reformulação, o técnico Carlo Ancelotti deu mais oportunidades mais os jovens e fez mudanças, principalmente, no sistema defensivo. Esta é a primeira vez desde 2013para atuar com a Amarelinha.

No "X", o antigo Twitter, um torcedor criticou a convocação do técnico Carlo Ancelotti. O homem avaliou que esta lista provavelmente será motivo de piada no futuro. "Essa com certeza está entre as convocações mais feias que eu já vi. Vai ser o tipo de coisa que daqui há alguns anos a gente vai olhar para trás e rir", disse.

Já outro torcedor foi além nas criticas: "Nessa lista ai tem no mínimo uns oito jogadores que não seriam convocados nem pela seleção do Chipre", afim em tom acintoso. Em resposta, outro usuário disse: "Começo de ciclo é assim mesmo, muitas mudanças, só olhar as últimas convocações pós-copa", rebateu.

Seguindo esta linha, a convocação recebeu elogios, principalmente, pela renovação de nomes. Mesmo que haja algumas ressalvas sobre alguns jogadores selecionados, a lista do técnico Carlo Ancelotti ganhou elogios de parte dos torcedores.

"Nomes muito interessantes para serem testados em futuras gerações, vamos ficar de olho. Gostei da maioria, mas o Matheuzinho eu realmente não entendi. Mas de resto, acho que dá para testar", disse o internauta exaltando os nomes escolhidos.

Entre os nomes que mais foram celebrados pelos torcedores esão os meio-campistas Gabriel Bontempo e Breno Bidon, de Santos e Corinthians, respectivamente. A dupla Pedro e Samuel Lino, do Flamengo, também recebeu elogio. Veja os comentários abaixo:

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza