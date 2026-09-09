Jorginho, do Flamengo, pode retornar À seleção Italiana na próxima convocação de Data FIFAInternet
E ninguém pode ser contra o sonho de um jogador defender seu país. Pedro vive fase de protagonismo no ataque; Samuel Lino acrescenta velocidade e capacidade de desequilíbrio; Plata é agressivo no um contra um; Valencia oferece intensidade; Arrascaeta continua sendo um cérebro ofensivo; Varela entrega experiência e regularidade; Jorginho representa leitura de jogo e liderança; enquanto Carrascal é talento e criatividade. Não é por acaso que todos estão no radar internacional.
O problema é o calendário.
É muita viagem, muita mudança de rotina e, principalmente, muita carga física para jogadores que já chegam à reta final de uma temporada gigantesca.
Faltam apenas três meses para o encerramento do ano. O Flamengo está disputando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, justamente as competições em que cada detalhe pode decidir uma temporada. Perder um desses jogadores por lesão não seria apenas um contratempo: seria uma pancada direta nos planos de Leonardo Jardim.
Convocação é reconhecimento. Defender a seleção é honra. Mas, para o Flamengo, existe uma pergunta inevitável: quem paga a conta quando o jogador volta machucado?
O clube montou um elenco para competir por títulos. Não pode simplesmente cruzar os braços e torcer para que seus principais atletas retornem inteiros de uma maratona internacional.
Porque, neste momento, uma simples Data Fifa pode custar ao Flamengo muito mais do que alguns jogos.
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