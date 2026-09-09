Jorginho, do Flamengo, pode retornar À seleção Italiana na próxima convocação de Data FIFA - Internet

Jorginho, do Flamengo, pode retornar À seleção Italiana na próxima convocação de Data FIFAInternet

Publicado 09/09/2026 09:57

O Flamengo está diante de um daqueles problemas que parecem elogio, mas que podem se transformar em pesadelo.



E ninguém pode ser contra o sonho de um jogador defender seu país. Pedro vive fase de protagonismo no ataque; Samuel Lino acrescenta velocidade e capacidade de desequilíbrio; Plata é agressivo no um contra um; Valencia oferece intensidade; Arrascaeta continua sendo um cérebro ofensivo; Varela entrega experiência e regularidade; Jorginho representa leitura de jogo e liderança; enquanto Carrascal é talento e criatividade. Não é por acaso que todos estão no radar internacional.



O problema é o calendário. Até oito jogadores do elenco aparecem nas pré-listas de suas seleções para a próxima Data Fifa: Pedro e Samuel Lino pelo Brasil; Gonzalo Plata e Anthony Valencia pelo Equador; Arrascaeta e Varela pelo Uruguai; Jorginho pela Itália; e Jorge Carrascal pela Colômbia. A qualidade do elenco é justamente o que provocou esse assédio internacional.E ninguém pode ser contra o sonho de um jogador defender seu país. Pedro vive fase de protagonismo no ataque; Samuel Lino acrescenta velocidade e capacidade de desequilíbrio; Plata é agressivo no um contra um; Valencia oferece intensidade; Arrascaeta continua sendo um cérebro ofensivo; Varela entrega experiência e regularidade; Jorginho representa leitura de jogo e liderança; enquanto Carrascal é talento e criatividade. Não é por acaso que todos estão no radar internacional.O problema é o calendário.

O Brasil enfrentará a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro e a Índia em 3 de outubro.

Pedro e Samuel Lino aparecem em pré-lista de Carlo Ancelotti Ricardo Nogueira / CBF

A seleção do Equador fará três jogos na Ásia: Coreia do Sul em 24 de setembro, Japão em 1º de outubro e mais um duelo em 5 de outubro, pela Copa Kirin.

Já o Uruguai terá Japão em 24 de setembro, Coreia do Sul em 28 e Índia em 6 de outubro.

A Colômbia encara México, Paraguai e Peru entre 26 de setembro e 6 de outubro.

E a Itália terá quatro compromissos pela Nations League: Bélgica, Turquia, França e novamente Turquia.



É muita viagem, muita mudança de rotina e, principalmente, muita carga física para jogadores que já chegam à reta final de uma temporada gigantesca.



Faltam apenas três meses para o encerramento do ano. O Flamengo está disputando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, justamente as competições em que cada detalhe pode decidir uma temporada. Perder um desses jogadores por lesão não seria apenas um contratempo: seria uma pancada direta nos planos de Leonardo Jardim.



Convocação é reconhecimento. Defender a seleção é honra. Mas, para o Flamengo, existe uma pergunta inevitável: quem paga a conta quando o jogador volta machucado?



O clube montou um elenco para competir por títulos. Não pode simplesmente cruzar os braços e torcer para que seus principais atletas retornem inteiros de uma maratona internacional.



Porque, neste momento, uma simples Data Fifa pode custar ao Flamengo muito mais do que alguns jogos.

Pode custar uma temporada.